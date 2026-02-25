Alertan sobre grandes riesgos de instalaciones de litio en Queens

Continúan las preocupaciones en algunos vecindarios de Queens, por la construcción de Sistemas de Almacenamiento de Energía con Baterías de Iones de Litio (BESS), especialmente aquellas instalados cerca de escuelas y vecindarios residenciales.

Se trata de instalaciones tecnológicas a escala comercial o industrial, que almacena energía en módulos de baterías recargables, para liberarla posteriormente según las necesidades de la red eléctrica.

Aunque hasta el momento, no hay incidentes documentados en la Gran Manzana, pero existen algunas emergencias en otros estados que incluyen fugas de productos altamente tóxicos, explosiones e incendios.

Por ello, legisladores estatales están tratando de que estos complejos energéticos, se ubiquen en localidades que no signifiquen eventualmente un riesgo para los vecinos.

“Si bien el almacenamiento de energía en baterías desempeña un papel en el futuro de energía limpia de nuestro estado y necesitamos más capacidad eléctrica, la seguridad pública siempre debe ser lo primero”, denunció el senador estatal Joseph Addabbo.

Lejos del riesgo

Este legislador trabaja en un proyecto de ley para garantizar que estas instalaciones de litio se mantengan alejadas de escuelas y áreas residenciales.

En general se exigiría una distancia mínima de 250 pies entre ciertos sistemas de almacenamiento de baterías y viviendas, granjas y escuelas.

Asimismo, se establecerían requisitos de garantía financiera, como fianzas o seguros, para asegurar la disponibilidad de fondos en caso de incidentes o desmantelamiento. Adicionalmente se proporcionaría a los municipios leyes modelo y orientación sobre la ubicación de instalaciones de almacenamiento de baterías.

La propuesta de Addabbo requeriría una audiencia comunitaria, antes de aprobar grandes sistemas comerciales de almacenamiento de baterías en la ciudad de Nueva York.

En esta misma dirección se daría libertad a cada pueblo y aldea para establecer regulaciones locales.

Preocupaciones reales

Aunque actualmente no existen estudios epidemiológicos que vinculen directamente estos sistemas de almacenamiento de energía con mayores tasas de cáncer o enfermedades crónicas, los incidentes documentados demuestran riesgos y preocupaciones reales. Por ejemplo, algunos reportes comprueban que durante incendios en estas instalaciones se liberan gases tóxicos, lo cual lleva a la población a exposición al humo e irritación respiratoria

“Incluso en casos donde el monitoreo del aire no superó los límites federales, hemos visto evacuaciones, avisos de salud pública y detecciones medibles de gases tóxicos durante incendios. La interrupción para las comunidades, particularmente cuando hay niños involucrados, es significativa”, señaló Addabbo.

En respuesta a las preocupaciones planteadas por los residentes de la comunidad, y en medio de investigaciones llevadas a cabo por el Concejo Municipal, en el último trimestre del año pasado el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), declaró que el código de incendios de la Gran Manzana para sistemas de almacenamiento de energía es ampliamente considerado como uno de los más robustos y sólidos del país.

“Probamos las instalaciones, hacemos cumplir las normas y nos preparamos para cualquier emergencia potencial como ninguna otra ciudad, lo que convierte nuestras regulaciones en el mejor código contra incendios para el almacenamiento de energía del país”, aclararon en algunas deliberaciones portavoces de FDNY.

Incidentes documentados: