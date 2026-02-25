Cuba identifica a los ocupantes de lancha procedente de EE.UU. y acusa fines terroristas

Cuba confirmó este miércoles la identidad de los 10 ocupantes de una lancha rápida interceptada en aguas territoriales de la isla, además, señaló que tenían el objetivo de realizar una infiltración con fines terroristas.

La embarcación, con matrícula de Florida FL7726SH, ingresó de forma ilegal cerca de Cayo Falcones, en el municipio de Corralillo, provincia de Villa Clara, en la zona noreste del canal El Pino, destacó el Ministerio del Interior.

Según el comunicado oficial, al acercarse una unidad de las Tropas Guardafronteras con cinco efectivos para su identificación, los ocupantes de la lancha abrieron fuego contra la patrulla. Como resultado del enfrentamiento, cuatro tripulantes murieron y seis resultaron heridos. Un oficial cubano también recibió atención médica.

Cuba identifica a ocupantes de lancha procedente de EE.UU.

Entre los heridos se encuentran Amijail Sánchez González y Leordan Enrique Cruz Gómez, incluidos previamente en la lista de personas sometidas a investigaciones penales y en búsqueda y captura por su presunta participación en actos terroristas dentro de Cuba o en el extranjero. Los otros cuatro heridos son Conrado Galindo Sariol, José Manuel Rodríguez Castelló, Cristian Ernesto Acosta Guevara y Roberto Azcorra Consuegra.

Ataque en aguas territoriales de Cuba deja cuatro muertos

Entre los fallecidos, las autoridades identificaron a Michel Ortega Casanova, mientras continúan las investigaciones para determinar la identidad de los tres restantes. Todos los implicados son ciudadanos cubanos residentes en Estados Unidos.

El Ministerio del Interior informó de la incautación de fusiles de asalto, armas cortas, artefactos explosivos de construcción artesanal (cocteles molotov), chalecos antibalas, mirillas telescópicas y uniformes de camuflaje. Además, se detuvo dentro del territorio nacional a Duniel Hernández Santos, enviado desde EE. UU. para facilitar la infiltración armada, quien confesó su participación.

Ocupantes de lancha vinculados a terrorismo

El comunicado oficial de la embajada de Cuba en Estados Unidos señaló que todos los ocupantes tenían antecedentes vinculados a delitos violentos y terrorismo, incluyendo financiamiento, planificación y ejecución de acciones ilícitas tanto en Cuba como en el extranjero.

El incidente ocurre en medio de tensiones entre Cuba y Estados Unidos, luego de que Washington impusiera sanciones petroleras a la isla e instara a La Habana a alcanzar acuerdos diplomáticos. En años recientes, se han registrado incidentes similares, incluidos casos en 2022, generalmente relacionados con intentos de salida irregular de personas de la isla.

