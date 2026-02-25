Policía cubana mata a cuatro civiles de EE.UU. en embarcación

Al menos cuatro tripulantes con matrícula estadounidense murieron este miércoles luego de un intercambio de disparos contra autoridades de Cuba, un hecho ocurrido en aguas territoriales, específicamente en cayo Falcones, municipio de Corralillo.

Según informó el Ministerio del Interior de Cuba (Minint) en un comunicado, las autoridades detectaron una embarcación infractora identificada con el folio FL7726SH. Al intentar realizar la identificación, una unidad cubana con cinco efectivos se aproximó a la nave civil.

“Desde la lancha infractora se abrió fuego contra los efectivos cubanos”, describió el ministerio, el cual agregó que en respuesta, las fuerzas de seguridad dispararon contra la embarcación, resultando en la muerte de cuatro personas y dejando a otras seis heridas entre los ocupantes de la lancha de matrícula estadounidense.

Note from the Ministry of the Interior:



On the morning of February 25, 2026, a violating speedboat was detected within Cuban territorial waters. The vessel, registered in Florida, United States, with registration number FL7726SH, approached up to 1 nautical mile northeast of the… pic.twitter.com/AEmwtAZ4lO — Cuban Embassy in US (@EmbaCubaUS) February 25, 2026

Estado de los lesionados y bajas

Además de las víctimas civiles, el informe detalla que el comandante de la embarcación patrullera cubana resultó herido durante el tiroteo. Las autoridades cubanas precisaron que todos los afectados recibieron traslado inmediato, fueron evacuados y recibieron asistencia médica.

Hasta el momento, las instituciones gubernamentales no han revelado los nombres de los fallecidos ni el motivo del desplazamiento de la lancha hacia territorio cubano.

Choque diplomático reciente entre Cuba y EE.UU.

Históricamente, el gobierno cubano vincula la presencia de estas naves rápidas en su costa norte con el tráfico de personas y violaciones de su soberanía territorial.

El Minint recordó incidentes similares en años anteriores, como los ocurridos en 2022 en Bahía Honda y Villa Clara, donde choques y tiroteos entre lanchas procedentes de Florida y patrulleras estatales también resultaron en muertes y oficiales heridos. Las autoridades cubanas califican estas actividades como parte de redes de “violaciones territoriales y tráfico humano”.

El reciente evento sucede en un periodo de alta tensión diplomática entre Cuba y Estados Unidos este 2026.

Sigue leyendo:

– Contacto entre Rubio y un nieto de Raúl Castro es “especulación”, dice régimen cubano

– Fallo del Supremo contra aranceles de Trump afecta bloqueo petrolero de EE.UU. sobre Cuba

– Boricuas en Chicago cuestionan apoyo de gobernadora de Puerto Rico Jenniffer González a agenda de Trump para Cuba