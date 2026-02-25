Este 27 de febrero es la fecha límite para que familias neoyorquinas se inscriban en programas 3-K o Pre-K

El alcalde Zohran Mamdani y la diputada Alexandria Ocasio-Cortez alentaron a las familias con niños que cumplan tres o cuatro años este año a inscribirse en los programas 3-K o Pre-K antes de este viernes 27 de febrero de 2026, en un video conjunto publicado en español.

Las solicitudes están abiertas para todas las familias elegibles, sin importar el idioma que hablen o su estatus migratorio. Los programas son gratuitos.

Quienes apliquen pueden presentar su solicitud en myschools.nyc o llamar al 718-935-2009.

Las solicitudes no se procesan por orden de llegada, cualquier interesado que aplique antes de la fecha límite recibirá una oferta.

El apoyo para completar las solicitudes está disponible por teléfono o en uno de los 10 Centros de Bienvenida Familiar de la ciudad, distribuidos en los cinco condados. Los servicios de interpretación están disponibles en más de 200 idiomas, y las solicitudes en línea están disponibles en 13 idiomas, incluyendo por supuesto el español.:

“El cuidado infantil sigue siendo una de las cargas económicas más grandes para las familias de Nueva York. Programas como 3-K y Pre-K son gratuitos, abiertos a cualquier niño que cumpla tres o cuatro años este año y pueden devolver en promedio 26,000 dólares al año a las familias trabajadoras”, afirmó el alcalde.

Meta 2029

Mientras se revisan las solicitudes, la ciudad activará recursos adicionales para garantizar que cada niño reciba un lugar y cada familia pueda aceptarlo.

Estas acciones están alineadas con el compromiso de la ciudad de arreglar el sistema 3-K y ofrecer acceso universal en los cinco distritos, con el apoyo financiero de la gobernadora Kathy Hochul.

Además, este otoño la ciudad dará los primeros pasos hacia 2-K, ofreciendo 2,000 plazas gratuitas como parte del compromiso de lograr acceso universal a 2-K para finales de 2029.

“Si aún no se han inscrito, ahora es el momento. No importa el idioma que hablen, su estatus migratorio o su código postal, hay un lugar esperando para su hijo”, reiteró el mandatario municipal.

Esfuerzo integral

Como parte del esfuerzo integral del gobierno para impulsar la inscripción, la administración ha lanzado publicidad en los kioscos LinkNYC y en los ferris de NYC con alcance dirigido a códigos postales con grandes poblaciones que no tienen el inglés como primera lengua.

La administración municipal ha trabajado estrechamente con líderes religiosos, funcionarios electos y organizaciones comunitarias para acercarse a las familias en los Distritos Escolares 4, 9, 14 y 17, garantizando que la información sobre los programas 3-K y Pre-K llegue a todos los rincones de la Gran Manzana.

Para aumentar la participación, se realizaron llamadas y se enviaron mensajes de texto a las familias elegibles que aún no habían iniciado su solicitud, con especial atención a los distritos que mostraron menores tasas de inscripción en comparación con el año pasado.

Asimismo, se coordinó con el personal de los refugios para personas sin hogar para llevar a cabo trabajo de campo directo, incluyendo visitas puerta a puerta y eventos de inscripción destinados a familias que viven en albergues.

Como parte de la estrategia para mejorar el sistema 3-K, se anunció la apertura de un nuevo centro de Pre-K y 3-K este otoño en el Upper East Side.

Nueva York lanzó “Pre-K for All” en 2014, ofreciendo preescolar gratuito a niños de 4 años para garantizar un inicio educativo sólido. En 2018, se amplió con “3-K for All” para niños de 3 años, buscando brindar educación de calidad y apoyar a las familias trabajadoras desde edades más tempranas.

Ambos programas se implementan a través de escuelas públicas, centros municipales y proveedores comunitarios en los cinco condados, preparando el camino para futuras expansiones como el programa 2-K para niños de 2 años.

El dato: