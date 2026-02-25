Lotería de Nueva York en vivo: resultados y ganadores del miércoles 25 de febrero de 2026

Aquí te dejamos con los números ganadores del sorteo de NY Lotto, Win 4, Take 5, Cash4Life de la Lotería de Nueva York de hoy miércoles 25 de febrero. Los premios en efectivo suman un pozo de $4,400,000 millones de dólares.

La Lotería de Nueva York (New York Lottery) cuenta con distintas posibilidades de juegos para sus participantes. Los juegos de sorteo incluyen NY Lotto, Pick 10, Numbers, Win 4, Take 5 y Cash4Life.

Números ganadores de Pick10 del miércoles 25 de febrero

Los números ganadores son: 02 07 08 11 12 15 19 20 26 31 32 33 35 44 55 57 62 74 77 78

Números ganadores de Numbers del miércoles 25 de febrero

Combinación mediodía: 09 09 09

Combinación noche: 05 06 06

Números ganadores de Win 4 del miércoles 25 de febrero

Combinación mediodía: 04 06 05 06

Combinación noche: 08 06 09 01

Números ganadores de Take 5 del miércoles 25 de febrero

Combinación mediodía: 19 25 27 30 36

Combinación noche: 09 18 21 25 38

Errores comunes a evitar al jugar a juegos de lotería

Al jugar a la lotería, es importante evitar ciertos errores que disminuyen las posibilidades de ganar.

Sin ir más lejos, uno de los más típicos es elegir números basados en fechas de cumpleaños o aniversarios. Esto hace que se limite la selección de números a solo aquellos entre 1 y 31, por lo que muchos otros quedan desechados y se ignoran y podrían ser potencialmente ganadoras.

Otro error común es no verificar los resultados de la lotería apropiadamenet. Pueden pasar desapercibidos premios menores que podrían haberse ganado. Asimismo, es importante verificar los boletos de lotería cuidadosamente, (algunos jugadores han descartado por error boletos con premio).

Por último, se recomienda evitar depender únicamente de la suerte. Aunque la lotería es un juego de azar, el uso de estrategias y la toma de decisiones informadas pueden incrementar las posibilidades de ganar.

Trucos para seleccionar tus números de lotería

Seleccionar tu jugada de lotería puede ser un desafío, pero hay algunas estrategias que pueden hacer fácil este proceso a la par de aumentar las posibilidades de ganar.

Una opción es apoyarse en la estadística, analizando las frecuencias de los números sorteados anteriormente y decantando tu elección por aquellos que son más frecuentes. Esto se apoya en la teoría de que los números que salen más veces en el pasado tienen más probabilidades de ser sorteados nuevamente en el futuro.

Otra estrategia es usar un enfoque de números fríos y calientes, eligiendo números que no han sido sorteados previamente (números fríos) o números que han sido sorteados con frecuencia en un período corto (números calientes). Algunos jugadores prefieren combinar números fríos y calientes en un solo boleto.

Otra forma útil es usar sistemas de ruedas, que se basan en seleccionar un grupo de números y combinarlos en diferentes boletos de lotería. Este enfoque garantiza que, si se aciertan algunos números del grupo seleccionado, habrá varios boletos ganadores.

Cómo solicitar el monto de tus premios de la lotería de Nueva York

Reclamar las ganancias dela lotería de Nueva York es un proceso sencillo, pero se deben seguir ciertos pasos para recibir el pago completo sin inconveniencias.

Los premios de un máximo de $600 se pueden cobrar directamente en cualquier establecimiento autorizado de la Lotería de Nueva York. Si son mayores, previamente se necesita cumplimentar un formulario de reclamo y presentar el boleto ganador en la oficina central de la Lotería de Nueva York en Schenectady o en cualquier sucursal regional de la Lotería de Nueva York.

Se recuerda que las ganancias de la lotería están sujetas a impuestos federales y estatales, por lo que una parte de las mismas se destinará en impuestos.

¿Puedo jugar a la Lotería de Nueva York si no vivo en Nueva York?

Sí, el lugar de residencia no importa siempre que tengas más de 18 años.

Otros resultados de la Lotería