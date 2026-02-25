Marco Rubio asistirá al Caricom para promover agenda de Trump en la región

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, viajará a San Cristóbal y Nieves este miércoles para participar en la 50.ª Reunión Ordinaria de la Conferencia de Jefes de Gobierno de Comunidad del Caribe (Caricom) y promover la agenda de Washington en la región.

Se espera que el funcionario se reúna con líderes del Caribe para “avanzar en prioridades comunes”, según indicó el viceportavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

Entre esas prioridades de la visita del republicano se incluye fortalecer la seguridad regional y profundizar la cooperación en la lucha contra la inmigración irregular, así como el tráfico ilícito. Entre los objetivos también está el de promover el crecimiento económico y la seguridad sanitaria y energética en todo el Caribe, apuntó Pigott.

“Durante su visita, el secretario reafirmará el compromiso de Estados Unidos de trabajar con los Estados miembros de Caricom para mejorar la estabilidad y la prosperidad en nuestro hemisferio”, concluyó el viceportavoz.

¿Cómo surge el Caricom?

Caricom es una organización internacional creada en 1973 por el Tratado de Chaguaramas para promover la integración económica, la cooperación y la coordinación de la política exterior entre los Estados del Caribe y que cuenta con 15 países miembros, informó EFE.

La región de Latinoamérica y el Caribe es uno de los puntos de mira de la política exterior del presidente estadounidense Donald Trump, especialmente las políticas hacia Venezuela tras la captura del expresidente Nicolás Maduro en enero pasado, y el aumento de la presión contra Cuba.

Las posturas de Trump se enmarcan en lo que Trump denomina la ‘doctrina Donroe’, su reinterpretación de la ‘doctrina Monroe’, concebida por Estados Unidos a principios del siglo XIX para establecer su preponderancia diplomática sobre las Américas.

Se espera que el republicano organice una cumbre en la Florida con líderes afines de Latinoamérica a comienzos de marzo, entre los que se incluyen los mandatarios de Argentina, Javier Milei; de Bolivia, Rodrigo Paz; de Ecuador, Daniel Noboa; de El Salvador, Nayib Bukele; de Honduras, Nasry Asfura, y de Paraguay, Santiago Peña.

Sigue leyendo:

– Trump da el discurso del Estado de la Unión más largo en la historia del Congreso

– Trump dice que nuevos aranceles de 15% no requerirán de aprobación del Congreso

– Trump cataloga a Nicolás Maduro como “uno de los más siniestros capos”durante mensaje de estado de la Unión