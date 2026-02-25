Opositor venezolano Enrique Márquez agradeció a Trump la invitación al discurso del Estado de la Unión

El excandidato presidencial opositor de Venezuela, Enrique Márquez, agradeció al presidente Donald Trump por su invitación al discurso del Estado de la Unión del martes en el Capitolio.

El político señaló a través de su cuenta en X que su presencia en el Congreso estadounidense lo hacía “en nombre de todo un pueblo que sueña con prosperidad, justicia y democracia”. Asimismo, manifestó que su “pensamiento y corazón” acompañan a “los millones de migrantes venezolanos que hoy ven con optimismo la posibilidad de volver a su patria”.

En cuanto a la situación política del país, el excandidato presidencial enfatizó que está comprometido con Venezuela y dispuesto “al trabajo conjunto y tolerante”. Destacó que Venezuela es un país donde “todos, sin excepción, somos necesarios y debemos trabajar unidos para alcanzar el anhelado cambio para todos”.

Hoy estuvimos en el Capitolio durante el discurso del Estado de la Unión dirigido por el Presidente Donald Trump ante el Congreso de los Estados Unidos. Agradezco al Presidente Trump por la invitación en nombre de todo un pueblo que sueña con prosperidad, justicia y democracia.… pic.twitter.com/bhiKWJ6heZ — Enrique Márquez (@ENRIQUEMARQUEZP) February 25, 2026

Reencuentro emotivo en el Congreso

Durante su intervención, el presidente Trump interrumpió su discurso sobre la cooperación con la administración de Delcy Rodríguez para presentar a Alejandra González, sobrina de Márquez, quienes tuvieron un emotivo reencuentro.

“Ella (Alejandra) creció en una familia venezolana muy unida y era especialmente cercana a su querido tío Enrique. Alejandra, me complace informarte de que tu tío no solo ha sido liberado, sino que también está aquí esta noche”, apuntó Trump.

Posteriormente, Márquez ingresó al hemiciclo para saludar a su familiar ante los congresistas.

“Alejandra temía no volver a ver a su tío. También temía por su vida anterior. Pero desde la operación, hemos trabajado con los nuevos líderes, quienes han ordenado el cierre de esa vil prisión (el Helicoide) y han liberado a cientos de presos políticos“, precisó.

Circunstancias de la detención de Márquez

Márquez fue arrestado el 7 de enero de 2025, tras ser un constante crítico de los resultados de los comicios de julio de 2024 al reclamar el triunfo de Edmundo González. Su liberación se concretó el pasado 8 de enero, cinco días después de que fuerzas estadounidenses capturaran a Nicolás Maduro.

Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, confirmó en esa fecha la salida de prisión de un “número importante” de ciudadanos venezolanos. Actualmente, se registró un número considerable de liberaciones, aunque de momento siguen cientos de presos políticos en las cárceles venezolanas.

Sigue leyendo:

– Trump da el discurso del Estado de la Unión más largo en la historia del Congreso

– Trump dice que nuevos aranceles de 15% no requerirán de aprobación del Congreso

– Trump cataloga a Nicolás Maduro como “uno de los más siniestros capos”durante mensaje de estado de la Unión