Pinterest revela cómo los padres en EE.UU. planean una crianza con menos pantallas y más experiencias reales

Pinterest publicó este martes su primer Informe de Tendencias de Paternidad, un análisis basado en el comportamiento de búsqueda dentro de la plataforma que revela un patrón claro: los padres en Estados Unidos están planeando activamente una crianza con menos tiempo frente a pantallas y más contacto con experiencias táctiles, al aire libre y en familia.

Las búsquedas de “actividades sin pantallas” crecieron un 200% en el último año, mientras que “verano sin celular” subió un 340% y “desintoxicación digital” un 95%. Pero más allá de estas cifras, el dato más relevante es lo cómo se traducen estas intenciones de búsqueda: herramientas concretas para llenar ese tiempo con actividades que van desde el juego sensorial hasta la planificación de viajes familiares con intención.

La casa es el nuevo laboratorio

Entre los crecimientos más pronunciados del informe están las búsquedas de “ideas de juego sensorial” (+1,070%), “parque infantil DIY” (+630%) y “comida de mentira para juego simbólico” (+370%). Por distintas razones, los padres han ido convirtiendo el hogar en un espacio de experimentación donde los niños gastan energía, desarrollan habilidades motoras y aprenden a través del juego físico.

Las búsquedas de “cuadro de rutina diaria para niños” aumentaron un 575% y las de “hojas de trabajo cognitivas” un 540%, lo que sugiere que el aprendizaje estructurado en casa, con materiales imprimibles y actividades guiadas, se ha consolidado como práctica cotidiana entre las familias que usan la plataforma.

Los padres también buscan resguardar recuerdos de viaje

El dato individual más alto del informe es el crecimiento de “diario viajero“, con un aumento del 1,280%. Le siguen “tablero de visión para viaje familiar” (+545%) y “organización de auto para viajes” (+530%). El patrón indica familias que planean el viaje como experiencia integral: desde la logística del trayecto hasta la forma de registrar los recuerdos, con preferencia por álbumes y diarios físicos sobre publicaciones en redes.

Según datos de GWI citados en el informe, el 45% de los padres que usan Pinterest mensualmente dicen que uno de los factores más importantes al elegir un destino es la posibilidad de vivir algo nuevo. Las búsquedas de “camping en auto pequeño” (+150%), “viajes en tren” (+150%) y “snacks para viajes” (+170%) refuerzan la idea de familias que priorizan la experiencia del trayecto por encima del destino lujoso.

Pinterest reporta un crecimiento del 340% en búsquedas de “actividades físicas divertidas para niños” en su primer informe de paternidad. Foto: Pinterest. Crédito: Cortesía

La nostalgia y la necesidad de que los hijos vivan lo que uno no pudo

El informe también destaca un fenómeno que Pinterest denomina “retroniñez“: padres millennials que recrean elementos de su propia infancia en la crianza de sus hijos. Las búsquedas de “ropa de bebé vintage 90s” crecieron un 660%, “juguetes de los 2000” un 610% y “juguetes de los 70” un 280%. La tendencia abarca decoración, ropa y juguetes con estética analógica, en línea con un rechazo deliberado a lo digital como centro de la vida infantil.

Qué significa para las familias hispanas

Muchas de las prácticas que el informe presenta como tendencia emergente resultan familiares para familias latinas en Estados Unidos: viajes por carretera organizados con comida preparada en casa, juegos al aire libre, rutinas estructuradas sin depender de aplicaciones. Lo que Pinterest captura con datos de búsqueda es, en buena medida, la formalización digital de hábitos que varias generaciones de familias hispanas han mantenido por tradición y por presupuesto.

El informe completo está disponible en el sitio de Pinterest.

