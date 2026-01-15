Pinterest elige cinco colores para 2026 y los presenta como reguladores del ánimo

Hace unas semanas, Pinterest presentó su informe Pinterest Predicts 2026, un mapa de tendencias que leímos como radiografía del deseo visual para el año que empieza: bienestar y ganas de encontrar algo de calma en medio del ruido digital. Ahora la plataforma cruza esos hallazgos con algo mucho más concreto y cotidiano: el color.

La iniciativa se llama Pinterest Palette 2026 y condensa esa lectura del ánimo colectivo en cinco tonos que se repiten en tableros, búsquedas y guardados de usuarios de todo el mundo: Celeste fresco, Jade, Ciruela de noche, Wasabi y Coral intenso. La apuesta es convertir el color en una herramienta para gestionar cómo nos sentimos en casa y en las pantallas que miramos todo el día.

De los datos a la paleta: cómo se eligen los cinco tonos

Pinterest no presenta la paleta como un ejercicio de inspiración aislado. Parte de los mismos datos que sostienen Pinterest Predicts: miles de millones de búsquedas y guardados de sus 600 millones de usuarios activos mensuales, patrones de estilo que aparecen en decoración, belleza, moda, bodas y diseño gráfico, y un sistema de análisis de imagen y lenguaje visual que permite encontrar ya no solo un color, sino las combinaciones que se repiten.

Con esa base, el equipo interno de especialistas en color filtra el ruido y se queda con cinco tonos que giran alrededor de una misma idea: el color como regulador del ánimo. Cada uno se asocia a una emoción dominante y a usos muy concretos, desde una pared hasta un maquillaje o el branding de un emprendimiento pequeño.

Xanthe Wells, vicepresidenta global de Creatividad de Pinterest, define esta paleta como una invitación a subir el volumen del color: “Durante mucho tiempo, la opción más segura fue mantener todo discreto y neutro. Ahora la gente quiere más. Pinterest Palette es una invitación a jugar, experimentar y dejar que tu mundo refleje la vida que realmente quieres vivir”.

Celeste fresco: un frío que ordena la cabeza

El Celeste fresco es un azul escarchado, casi de paisaje glaciar. Pinterest lo vincula con una sensación de calma enfocada, útil para estudiar, trabajar o bajar pulsaciones después de un día saturado. Visualmente es frío, aunque muchos lo usan para crear espacios que se sienten controlados y acogedores.

En la plataforma suben términos como “estética de glaciar” (+35%), “celeste fresco” (+85%) y “uñas invernales efecto hielo” (+230%). Eso se traduce en manicuras translúcidas, textiles ligeros, ropa deportiva y detalles minimalistas en escritorios y espacios de trabajo. Un toque en una pared pequeña, en una lámpara o en sábanas ayuda a despejar sin que el entorno parezca clínico.

Ambientes en azul celeste que muestran cómo usar el tono Celeste fresco de Pinterest Palette 2026 en decoración y detalles de casa. Crédito: Cortesía

Jade: naturaleza pulida y discreta

El Jade elegido para 2026 se mueve entre el menta y el musgo, con la sensación de piedra pulida más que de planta viva. Es un tono que combina la energía de la tierra con serenidad y elegancia. Tiene algo de glamour tranquilo, como si un paisaje de tablero de viaje se hubiera trasladado al salón.

Las búsquedas en Pinterest apuntan a “uñas de mármol jade” (+450%), “accesorios de jade” (+135%) y “textura jade” (+40%). Esa pista lleva directo a usos domésticos y de moda: platos, tazas, cristal, cojines, cortinas, blazers y vestidos de trabajo que buscan salir del negro y el gris sin perder formalidad. El mensaje visual es de calma controlada, no de estridencia verde.

El color Jade de Pinterest Palette 2026 aplicado a joyería y piezas decorativas. Crédito: Cortesía

Ciruela de noche: dramatismo y relato

Ciruela de noche es un púrpura profundo, con matices de burdeos quemado y marrón aterciopelado. Pinterest lo asocia con personas que buscan un giro más dramático en su imagen, en su casa o en sus proyectos visuales. En la presentación de la paleta se habla incluso de “era de villano”, una etiqueta que conecta bien con cierto imaginario pop.

En la plataforma crecen búsquedas como “ciruela oscura” (+220%), “burdeos intenso” (+230%) y “tonos púrpura oscuro” (+40%). Bien usado, el tono funciona en un sillón de terciopelo, una pared de acento, un vestido de fiesta, un labial muy pigmentado o etiquetas para productos que quieren transmitir densidad, sensualidad y cierto misterio.

Subpaleta Ciruela de noche de Pinterest Palette 2026, con looks y objetos en púrpura profundo y negro para un ambiente más dramático. Crédito: Cortesía

Wasabi: el golpe de energía verde

Cuando Pinterest habla de Wasabi no se queda solo en la referencia al condimento. El tono se sitúa en el territorio del verde chartreuse, muy cercano al amarillo, con una presencia que domina cualquier imagen. En pantalla se percibe casi fluorescente, un golpe de energía que resulta difícil ignorar.

Búsquedas como “verde chartreuse” (+175%), “bodas verde lima” (+70%) y “outfit verde amarillo” (+55%) muestran cómo entra en juego: zapatos, bolsos, delineados, ramos de flores, manteles y detalles de papelería. La clave está en usarlo en cantidades pequeñas pero protagónicas. Una prenda, un jarrón o una silla pueden cambiar por completo un entorno neutro.

Subpaleta Plum Wasabi de Pinterest Palette 2026, con contraste entre verde eléctrico y ciruela en looks, maquillaje y objetos decorativos. Crédito: Cortesía

Coral intenso: alegría directa

El Coral intenso cierra la paleta y se sitúa entre el naranja y el rojo. A medio camino entre ambos tonos, funciona como una señal de alegría concentrada que invita a moverse, a hablar, a compartir.

En Pinterest suben términos como “traje color naranja” (+105%), “estética de color intenso” (+100%) y “combinación de colores naranja” (+75%). Un sofá coral, una puerta de entrada, un vestido o un set de sartenes marcan territorio. Es un color agradecido en cámaras y celulares, porque sostiene bien la atención en fotos y en Reels.

El tono Coral intenso de Pinterest Palette 2026, pensado para aportar alegría directa en decoración, moda y belleza. Crédito: Cortesía

Cuando los colores se combinan

La paleta no se queda en los cinco tonos aislados. Como novedad este año, Pinterest propone sub-paletas que elevan la intensidad y cuentan pequeñas historias cromáticas.

La mezcla de Celeste fresco con Wasabi construye un choque refrescante que funciona en estudios creativos, cuartos juveniles, identidades visuales para proyectos experimentales o espacios de trabajo que necesitan equilibrio entre foco y chispa.

El diálogo entre Coral intenso y Ciruela de noche genera ambientes cargados que combinan misterio con calidez. Encaja bien en restaurantes con luz baja, bares con una narrativa clara o marcas de belleza que exploran una sensualidad más oscura, además de bodas que se alejan del blanco clásico.

Subpaleta Persimmon Noir de Pinterest Palette 2026, que combina coral intenso con ciruela de noche en moda y belleza. Crédito: Cortesía

Qué dice esta paleta sobre el ánimo de 2026

Leído en conjunto con Pinterest Predicts 2026, el ejercicio de la paleta deja una idea fuerte: hay una preocupación real por el impacto de lo visual en el estado de ánimo. En un entorno de ruido constante, muchas personas buscan colores que tengan utilidad emocional, tonos que les permitan mantenerse enraizadas y que proyecten alguna forma de confianza hacia lo que viene.

El color, pues, se vuelve una herramienta para modular el día. Un rincón celeste para concentrarse, una franja jade para descansar la vista, un detalle wasabi que active la mañana, un gesto ciruela al cerrar la jornada, un coral intenso en la sala para recibir visitas. Esas decisiones parecen menores, aunque el conjunto termina diciendo bastante sobre cómo queremos habitar este año.

