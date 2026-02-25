Representante demócrata fue expulsado del discurso del Estado de la Unión tras protesta

El congresista demócrata por Texas, Al Green, fue expulsado del recinto de la Cámara de Representantes este martes por la noche minutos después de finalizar el discurso del Estado de la Unión del presidente Donald Trump.

El legislador de 78 años, sostuvo un cartel con el mensaje: “¡Los negros no son simios!”. De acuerdo con declaraciones recogidas por CNN, Green buscaba con su mensaje una confrontación visual directa con el mandatario.

“Quería que el presidente lo viera, y lo vio, y le dije que los negros no son simios, y que lo que hizo fue racista, y él lo sabe. Pero a veces tenemos que hacerle saber públicamente que lo sabemos”, declaró Green.

Tensión en el liderazgo demócrata

La acción de Green se produjo a pesar de las directrices específicas del liderazgo demócrata. Hakeem Jeffries, líder de la bancada en la Cámara, había solicitado mantener el orden o evitar la asistencia para no distraer la atención de la situación política del presidente. Horas antes del evento, Jeffries declaró:

“Se llegó a un acuerdo de que los miembros planearían asistir y los que no asistirían boicotearían el evento y expresarían su oposición a Donald Trump y a una variedad de otras cosas diferentes que se llevarán a cabo”, agregó.

Ante el cuestionamiento sobre si su protesta ignoraba estas órdenes, Green afirmó: “No estoy desafiando a los líderes. Lo que estoy haciendo es dejarle claro algo al presidente”.

¿Cómo surgió la protesta de Green?

El conflicto surge tras una publicación en Truth Social, donde Trump compartió un video que mostraba al expresidente Barack Obama y a Michelle Obama comparándolos con simios, un hecho que generó polémica en redes y la opinión pública. Aunque el video fue borrado y el presidente atribuyó el error a un empleado, Green insistió en que la falta de una disculpa pública motivó su protesta.

Green es reconocido por su postura crítica hacia Trump y por intentos previos de promover un juicio político en su contra.

