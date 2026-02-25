Republicana Nancy Mace rompe filas y se une a los demócratas en la protesta por caso Epstein

La representante republicana de la Cámara de Representantes, Nancy Mace, que ha estado a la vanguardia de los esfuerzos de transparencia alrededor de los archivos de Jeffrey Epstein, mostró su apoyo a las víctimas del difunto delincuente sexual convicto en el Estado de la Unión del presidente Donald Trump.

Mace generó una de las imágenes más comentadas del Estado de la Unión al unirse formalmente a la bancada demócrata en una protesta coordinada sobre el caso de Epstein. Desmarcándose de la línea oficial de su partido en el Congreso.

El tema de Epstein fue evitado por el mandatario republicano durante su discurso, pero los demócratas se aseguraron de que el tema sea importante. Con la presencia de más de una decena de sobrevivientes del magnate. Muchos de ellos, junto con los congresistas, portaban pines con la frase “Stand with survivors, release the files” (Apoyen a los sobrevivientes, liberen los archivos), informó Axios.

En medio del discurso, hubo momentos de tensión. Mientras Trump hablaba de proteger a la juventud, la representante Rashida Tlaib le gritó desde su asiento: “¡Entonces libera los archivos de Epstein!”.

El Caucus Demócrata de Mujeres también repartió insignias de “Liberen los Archivos” para sus miembros y para las acusadoras de Epstein. “Creo que la mayoría las llevamos”, declaró la representante demócrata por Oregón, Maxine Dexter.

Mace, republicana por Carolina del Sur, que llevó “el prendedor de mariposa de Virginia Giuffre Roberts” que su hermano, Sky Roberts, le había dado el lunes, como una poderosa denuncia silenciosa contra el encubrimiento de los archivos de Epstein.

Al usar un símbolo tan estrechamente ligado a las sobrevivientes, la republicana reforzó su papel como el puente bipartidista más visible en la lucha por la desclasificación de los documentos del Departamento de Justicia (DOJ), elevando el tema a un nivel de compromiso personal que eclipsó las líneas políticas tradicionales de la noche”.

Mace, conocida por su postura independiente dentro del GOP, exigió junto a legisladores demócratas la desclasificación inmediata de los documentos del DOJ relacionados con la red de tráfico.

Su participación no solo rompe la unidad republicana en una noche crítica para Trump, sino que valida el reclamo de las víctimas como una causa que trasciende las líneas partidistas, aumentando la presión sobre el gobierno republicano para garantizar transparencia total.

Sigue leyendo:

• Alex Padilla: Trump planea usar a ICE para interferir en las elecciones de noviembre

• Representante demócrata fue expulsado del discurso del Estado de la Unión tras protesta

• Trump da el discurso del Estado de la Unión más largo en la historia del Congreso