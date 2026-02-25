Toñita Fest vuelve para celebrar las tradiciones en Brooklyn

Para los residentes ya es toda una tradición porque llevan décadas sintiendo un afecto especial por Toñita, la figura que sostiene ese rincón emblemático conocido como Caribbean Social Club.

Desde los años setenta, su energía mantiene vivo el espíritu comunitario de un espacio que se convirtió en punto de encuentro y, cada verano, esa conexión se desborda en la calle con el regreso del Toñita Fest, una celebración que ya es parte esencial del calendario cultural de Brooklyn.

El encuentro vuelve el domingo 28 de junio de 2026, coincidiendo con el aniversario número 52 del Caribbean Social Club, uno de los últimos clubes sociales puertorriqueños en la ciudad y el único que permanece activo en Williamsburg. Su continuidad, en medio de un barrio que ha cambiado de forma acelerada, hace que la fiesta tenga un peso emocional evidente para los vecinos.

Un festival creado por y para la comunidad

Quien llega por primera vez podría pensar que se trata de una gran fiesta veraniega con música callejera, comida casera y mesas repletas de dominó. Pero Toñita Fest es mucho más que eso, funciona como un constante recuerdo vivo de lo que sostuvo a la comunidad desde antes de que los edificios de lujo se apoderaran de la zona.

En un ambiente abierto y gratuito, la jornada reúne ritmos afrocaribeños y puertorriqueños como bomba, plena y salsa; baile espontáneo entre generaciones; platos tradicionales humeantes servidos a ritmo de conversación; torneos de dominó en los que los veteranos del barrio no fallan; y un flujo constante de vecinos, visitantes y familias que se suman a la celebración.

La cerveza bien fría acompaña el calor del verano y las charlas que terminan cruzando mesas y aceras.

Este espíritu quedó expuesto ante millones cuando el espectáculo de Bad Bunny en la Super Bowl atrajo más de 135 millones de espectadores. En medio de ese despliegue global, una fugaz, pero significativa mirada, apuntó al Caribbean Social Club (presentado para muchos por primera vez) como un símbolo del arraigo puertorriqueño en New York City.

La ruta para llegar y lo que no te puedes perder

El Toñita Fest 2026 se celebrará en la 244 Grand St entre las 12:00 y las 18:00, con fácil acceso desde la línea L hasta Bedford Ave o la línea G hasta Metropolitan Ave. Quienes asistan encontrarán un ambiente que combina historia, música y gastronomía sin artificios, donde cada bloque se convierte en escenario y cada mesa en una invitación a conversar.

Toñita Fest funciona como un puente entre quienes crecieron en estas calles y quienes hoy descubren un fragmento de la memoria puertorriqueña que resiste al tiempo.

