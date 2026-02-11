Show de Bad Bunny en el Super Bowl se convirtió en el más visto de la historia de las redes sociales de la NFL

El show de Bad Bunny en el Super Bowl ya es histórico por su homenaje a la comunidad latina en medio del clima antimigrante más grande en la historia de Estados Unidos. Sin embargo, también ha roto récords en cuanto a audiencia y se convirtió en el espectáculo más consumido en la historia de las redes sociales de la NFL.

Según NBC Sports, la presentación del boricua superó los 4,000 millones de visualizaciones en redes sociales durante las primeras 24 horas, lo que representa un aumento interanual del 137 %.

Blockbuster Audience for Super Bowl LX



Bad Bunny también la rompió en las mediciones de audiencia en televisión y streaming. El Super Bowl LX promedió 124,9 millones de espectadores en NBC, Peacock, Telemundo, NBC Sports Digital y NFL+, según el panel oficial en vivo y Nielsen Big Data +.

De modo que, no es el show de medio tiempo más visto en la historia, ya que no pudo superar a Kendrick Lamar (133,5 millones, 2025), Michael Jackson (133,4 millones, 1993) y Usher (129,3 millones, 2024).

No obstante, se posicionó como el segundo programa más visto en la historia de Estados Unidos, solo por detrás del Super Bowl LIX transmitido por FOX en febrero de 2025.

Antes de que Bad Bunny ofreciera su espectáculo, el partido entre Seattle Seahawks y New England Patriots al final del segundo cuarto, llegó a tener 137,8 millones de personas. Esa cifra marcó el pico de audiencia más alto en la historia de la televisión estadounidense.

De modo que, la victoria de Seattle por 29-13 ya pasó a ser el programa más visto en la historia de NBC Universal en su año 99 de historia.

Números en redes sociales

Los 13 minutos de show de Bad Bunny en el Super Bowl fueron vistos por 128.2 millones de espectadores entre las 8:15 p. m. y las 8:30 p. m., hora del este, en Estados Unidos, según Nielsen.

En redes sociales hubo un aumento del 55 % de las reproducciones. La NFL consiguió que sus tres videos más vistos en plataformas digitales sean clips del show de Bad Bunny.

Los videos más vistos de la NFL.

“Lo único más poderoso que el odio es el amor” – @NFL en Instagram – 179 millones de vistas.

– 179 millones de vistas. “ Bad Bunny enumera países antes de rematar fútbol americano” – @NFL en Instagram – 168 millones de vistas.

enumera países antes de rematar fútbol americano” – @NFL en – 168 millones de vistas. “Bad Bunny enumera países antes de criticar el fútbol americano” – @NFL en TikTok – 100 millones de vistas.

