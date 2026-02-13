El show de Bad Bunny dispara 1,450% las búsquedas de vuelos a su pueblo natal en Puerto Rico

Vega Baja, pueblo costero de Puerto Rico donde nació Bad Bunny, registró un aumento de 1,450% en búsquedas de vuelos durante los tres días posteriores a su actuación en el Super Bowl LIX, según datos de Expedia. El municipio de 54,000 habitantes, ubicado a menos de una hora de San Juan y conocido por su playa Puerto Nuevo con certificación Bandera Azul, ya había puesto en marcha en 2025 un tour oficial que recorre la escuela donde estudió el artista, el supermercado Econo donde trabajó como empacador y la iglesia donde fue monaguillo.

“Queremos que Vega Baja se sostenga como un lugar asociado a la figura de Bad Bunny”, declaró Marco Cruz Molina, alcalde del municipio, en agosto pasado cuando lanzó el recorrido. Ahora, con el spike de búsquedas, el tour adquiere relevancia estratégica inmediata.

El fenómeno se extendió a toda la isla: San Juan subió 240% y Puerto Rico como destino general aumentó 245% en el mismo período. Si bien es cierto que los datos de Expedia miden búsquedas de vuelos, no reservas confirmadas, Jorge L. Pérez, CEO de Discover Puerto Rico, señala que la conversión típica toma 90 días o más. Spring Break es la siguiente ventana de oportunidad donde podrían materializarse las intenciones de viaje.

“Todos quieren ser latinos”

El efecto no se limitó a Puerto Rico. De acuerdo con los datos compartidos por Expedia, México registró un incremento de 210% en búsquedas de vuelos, Brasil y Colombia subieron 120%, y Argentina creció 70%. La plataforma atribuye el impacto regional al contenido del show, que incluyó un desfile de banderas de todos los países de América durante el cierre con ritmos de plena afropuertorriqueña.

Puerto Rico pasó de recibir 3 millones de visitantes anuales a 7 millones, impulsado en parte por el fenómeno Bad Bunny y eventos culturales asociados al artista.

El halftime show de Bad Bunny fue visto por 128.2 millones de personas según Nielsen, lo que lo convierte en el cuarto más visto en la historia del Super Bowl. Superó la audiencia promedio del partido mismo y generó 4 mil millones de vistas en redes sociales durante las primeras 24 horas.

Clarissa Jiménez Mayoral, presidenta de la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico, explicó que el show abre mercados previamente inaccesibles. “Hay ciertos mercados donde uno no puede justificar una inversión”, comentó. La presencia de Bad Bunny en el escenario más visto de la televisión estadounidense genera exposición que ninguna campaña tradicional podría comprar.

Analistas de medios estiman que la exposición del show equivale a más de $200 millones en valor publicitario para la isla, calculado a partir del costo de comerciales del Super Bowl ($8 millones por 30 segundos) multiplicado por los 13 minutos de actuación.

¿Cómo se traduce el impacto de Bad Bunny en la economía de Puerto Rico?

Diversas estimaciones calculan que la residencia de 30 conciertos de Bad Bunny en Puerto Rico en 2025 inyectó al menos 200 millones de dólares a la economía local, con algunos análisis más expansivos que elevan la cifra por encima de los 700 millones. Los videos de sus canciones, filmados en locaciones de la isla, han funcionado como promoción turística orgánica durante años.

“Gente que ni sabía de Puerto Rico vino para acá”, recuerda Niomi Galloza, residente de Vega Baja, al hablar del impacto de la residencia del artista. Jorge Pérez, gerente general del Choliseo de Puerto Rico, documenta el efecto económico directo: “Hoteles que iban a tener una tasa de ocupación muy baja, ahora están con las habitaciones llenas”, explicó durante la residencia de 30 conciertos en 2025. El fenómeno convirtió meses de temporada baja en picos de ocupación para la industria hotelera.

Este interés también se proyecta hacia la gira mundial del artista. Las búsquedas de vuelos para sus fechas en Londres en junio aumentaron 90%, Madrid subió 20%, y São Paulo creció 35% en los días posteriores al Super Bowl. Los usuarios de Expedia están buscando paquetes que coincidan con las fechas de los conciertos, incluso cuando implica viajar a otro continente.

También aumenta el interés por aprender español

Duolingo reportó un aumento de 35% en usuarios estudiando español durante y después del show, el primero completamente en español en la historia del Super Bowl. La plataforma había preparado una campaña de dos semanas llamada “Bad Bunny 101”, con su mascota Duo vestida con el traje y la pava característicos del artista.

Discover Puerto Rico está usando los datos de búsqueda para redirigir campañas publicitarias hacia mercados con mayor interés demostrado. Las autoridades confirmaron que ya tienen campañas activas en Europa, pero planean ajustar inversiones con base en los patrones de búsqueda documentados. La estrategia apuesta a que el interés cultural se traduzca en reservas concretas durante los próximos tres meses, justo a tiempo para la temporada alta de primavera.

