Activos y franquicias que pasarían a Paramount si se concreta la compra de Warner Bros. Discovery

Paramount Skydance pasaría a controlar un amplio portafolio de canales, estudios y franquicias de alcance global si se concreta la compra de Warner Bros. Discovery.

Entre los activos que quedarían en su portafolio figuran TNT, CBS y CNN, así como MTV, TCM y Showtime. También se sumarían DC Studios, HBO/HBO Max, Cartoon Network, Adult Swim, Nickelodeon, Comedy Central y la plataforma Paramount+.

En el terreno cinematográfico y de propiedad intelectual, la operación implicaría el control de sagas y marcas como Star Trek, Transformers, Misión imposible y Un lugar tranquilo.

Además de universos como DC Comics, Harry Potter, El señor de los anillos, Juego de tronos y Dune 3 (con derechos de distribución). El catálogo incluiría títulos como Gremlins, Beetlejuice, Tom & Jerry, Looney Tunes, Mortal Kombat, El conjuro, Ciudadano Kane, Bob Esponja, Dora la exploradora, Avatar: La leyenda de Aang y Las Tortugas Ninja, así como derechos de distribución de Minecraft y del llamado MonsterVerse.

Netflix se retiró de la carrera por Warner Bros. Discovery

Este escenario cobra fuerza luego de que Netflix anunciara este jueves que no aumentará su oferta para adquirir Warner Bros. Discovery, tras considerar la junta directiva de la compañía como superior la nueva propuesta presentada por Paramount Skydance.

En un comunicado, la empresa codirigida por Ted Sarandos explicó que “ha declinado aumentar su oferta por Warner Bros.” después de recibir una notificación en la que se le informaba que la propuesta de Paramount Skydance cumplía con las condiciones de una “propuesta superior” según el acuerdo vigente.

Netflix señaló que el acuerdo preliminar alcanzado en diciembre “había generado valor para los accionistas, con un camino claro hacia la aprobación regulatoria”, pero admitió que el precio necesario para igualar la nueva oferta “ya no es financieramente atractivo”.

La oferta revisada de Paramount asciende a $31 dólares por acción en efectivo, por encima de los $30 dólares planteados previamente, e incluye $0.25 dólares adicionales por acción por trimestre a partir del 30 de septiembre de 2026 si la operación no se cierra para entonces.

Asimismo, Paramount se comprometió a asumir los $2,800 millones de dólares que Warner Bros. Discovery debería pagar a Netflix por romper el acuerdo previo y a aportar capital adicional si fuese necesario para cumplir con exigencias de los bancos.

También ofreció pagar hasta $7,000 millones de dólares si la operación fracasa por motivos regulatorios.

En diciembre, Netflix había propuesto 27.75 dólares por acción, valorando los activos en unos $72,000 millones de dólares y con un valor empresarial cercano a los $82,700 millones.

Warner Bros. Discovery abrió un período de cuatro días hábiles para una contraoferta, pero la plataforma decidió retirarse.

Tras conocerse la decisión, las acciones de Paramount Skydance subieron 6% en operaciones posteriores al cierre de Wall Street, mientras que las de Netflix avanzaban 8,96%.

En contraste, los títulos de Warner Bros. Discovery caían 1.28 %.

La retirada coincidió con una visita de Ted Sarandos a la Casa Blanca para sostener reuniones con funcionarios del gobierno estadounidense, aunque no estaba previsto un encuentro con el presidente Donald Trump.

