Paramount aumenta su oferta para comprar Warner Bros. Discovery

Paramount Skydance ha presentado una nueva oferta para comprar Warner Bros. Discovery, lo que deja aún a la empresa en la lucha contra Netflix. Esta información fue compartida a través de un comunicado firmado por David Zaslav, director de Warner Bros. Discovery.

Desde que se conoció la oferta que hizo Netflix por el conglomerado, Paramount ha insistido en superar esta opción con más dinero y con algunas promesas. Por ejemplo, David Ellison asegura que esta compra no dejará a un lado a la comunidad creativa.

Netflix pagaría $83,000 millonse de dólares por la compra de este conglomerado (que incluye a HBOMax), y esto ha convencido mucho a los accionistas, aunque ahora Paramount aumentó el precio de compra a $31 por acción en efectivo.

La nueva oferta también incluye otras promesas como que pagará la tarifa de terminación que Warner estaría obligada a pagar a Netflix para rescindir su acuerdo de fusión existente con la plataforma.

Por ahora, y según el comunicado difundido, Warner Bros. Discovery estaría evaluando si esta nueva oferta de Paramount es mejor que su acuerdo actual que tienen con Netflix. Si la junta de Warner decide que la propuesta de Paramount es superior, Netflix tendrá un plazo de cuatro días hábiles para mejorar sus condiciones y renegociar el contrato antes de que se tome una decisión final.

