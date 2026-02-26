Netflix abandona la compra de Warner Bros y deja el camino libre a Paramount

La disputa por el control de Warner Bros. Discovery llegó a un desenlace luego de que Netflix decidiera retirarse del proceso de compra, tras considerar que la oferta revisada de Paramount Skydance era superior. Con ello, la junta directiva de WBD avanzará hacia la aprobación del acuerdo con Paramount.

A principios de esta semana, Paramount elevó su propuesta para adquirir la totalidad de WBD a $31 por acción, en efectivo, superando los $30 por acción ofrecidos anteriormente.

Esta nueva cifra dejó atrás el acuerdo previo entre WBD y Netflix, que contemplaba la venta de los estudios y los activos de streaming de la compañía por $27.75 por acción.

La oferta de Paramount no solo incluye el negocio de estudios y streaming, sino la empresa completa, abarcando también las cadenas de televisión de paga como CNN, TBS y TNT.

La semana pasada, Netflix otorgó a WBD una prórroga de siete días para reabrir negociaciones con Paramount, lo que permitió que esta última presentara su propuesta mejorada.

Posteriormente, la junta de WBD informó que Netflix disponía de cuatro días hábiles para ajustar su propia oferta ante la nueva propuesta superior.

Sin embargo, la plataforma de streaming optó por retirarse definitivamente del proceso, poniendo fin a una prolongada competencia que incluyó múltiples modificaciones de ambas partes.

En un comunicado conjunto, los co-CEOs de Netflix, Ted Sarandos y Greg Peters, señalaron: “La transacción que negociamos habría creado valor para los accionistas con una vía clara hacia la aprobación regulatoria”.

“Sin embargo, siempre hemos sido disciplinados y, al precio requerido para igualar la última oferta de Paramount Skydance, el acuerdo ya no es financieramente atractivo, por lo que declinamos igualar la oferta de Paramount Skydance”, añadieron.

El CEO de WBD, David Zaslav, también reaccionó: “Netflix es una gran compañía y a lo largo de este proceso Ted, Greg, Spence y todos allí han sido socios extraordinarios para nosotros. Les deseamos lo mejor en el futuro”.

Zaslav añadió: “Una vez que nuestra Junta vote para adoptar el acuerdo de fusión con Paramount, generará un enorme valor para nuestros accionistas”.

“Estamos entusiasmados con el potencial de una combinación entre Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery y no podemos esperar para comenzar a trabajar juntos contando las historias que mueven al mundo”, dijo Zaslav.

En los mercados financieros, las acciones de Netflix subieron 10% en operaciones posteriores al cierre del jueves, mientras que Paramount avanzó 5%. Por su parte, los títulos de Warner Bros. Discovery retrocedieron 2%.

La propuesta más reciente de Paramount incluye una cláusula de penalización de $7,000 millones en caso de que la fusión no obtenga la aprobación regulatoria correspondiente.

Además, la empresa aceptó cubrir los $2,800 millones que WBD tendría que pagar a Netflix como compensación por la cancelación del acuerdo previo.

La competencia por WBD estuvo marcada por una intensa campaña de Paramount, que incluso lanzó una oferta pública hostil y buscó dialogar directamente con los accionistas.

En declaraciones previas a CNBC, Sarandos explicó la decisión de permitir la reapertura de negociaciones: “Paramount había estado haciendo mucho ruido, inundando el espacio con confusión para los accionistas incluyendo la presentación de ofertas hipotéticas y hablando directamente con los accionistas, pasando por alto a la junta de Warner Bros. Discovery”.

“Así que dimos la oportunidad de ofrecer a esos accionistas exactamente lo que merecen, que es claridad y certeza completas”, añadió Sarandos.

Aun así, Sarandos evitó confirmar en ese momento si Netflix igualaría una oferta mejorada.

Este jueves, el ejecutivo también participó en reuniones en la Casa Blanca relacionadas con la posible operación.

En otro fragmento del comunicado, los co-CEOs de Netflix afirmaron: “Creemos que habríamos sido sólidos administradores de las marcas icónicas de Warner Bros., y que nuestro acuerdo habría fortalecido la industria del entretenimiento y preservado y creado más empleos de producción en Estados Unidos”.

“Pero esta transacción siempre fue algo ‘agradable de tener’ al precio correcto, no algo ‘imprescindible’ a cualquier precio”.

Con la retirada de Netflix, Paramount Skydance queda como la única parte en la recta final para concretar la adquisición total de Warner Bros. Discovery, en un movimiento que redefine el panorama del entretenimiento global.

