Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 26 de febrero al 4 de marzo

Show “Boleros de Medianoche”

Este jueves 26 de febrero a las 9:30 pm, Rodrigo de la Cadena y José Adán Pérez se presentan por primera vez juntos en Nueva York en una noche dedicada a la gran tradición romántica latinoamericana: el bolero. Un encuentro inolvidable en el que estas dos voces mexicanas se conectan con la historia de este género musical. En la velada también compartirá escenario el barítono mexicano José Adán Pérez, formado en el prestigioso Domingo-Thornton Young Artist Program y quien ha compartido escenarios con figuras relevantes como Plácido Domingo y Gustavo Dudamel. En 54 Below ( 254 W 54th St.). Boletos: https://54below.org.

Rodrigo de la Cadena y José Adán Pérez. Foto: Cortesía



Festival de cine en el MoMA

El Museum of Modern Art (11 West 53 Street) celebra la 25ª edición de “Doc Fortnight”, su Festival Anual de Cine Internacional de No Ficción, del 26 de febrero al 12 de marzo. La muestra presentará 14 largometrajes y 19 cortos y mediometrajes de 23 países en los cines Roy y Niuta Titus. El programa incluye obras de cineastas como Ross McElwee y Anocha Suwichakornpong, junto a nuevos talentos. La apertura será con Nova ’78, de Aaron Brookner y Rodrigo Areias, sobre la contracultura neoyorquina, y clausura con Marc by Sofia, de Sofia Coppola, retrato íntimo del diseñador Marc Jacobs. Para más detalles, visite: https://www.moma.org/calendar/film.

Foto: MoMA

Obra “El Odio de un país”

La organización La Lucha Arts, en asociación con el New York Butoh Institute, presenta a Raquel Almazan en “El Odio de un país”, un performance y lectura escénica en proceso, los días 27 y 28 de febrero a las 7:00 pm en el Puerto Rican Traveling Theatre (304 W 47th St, Nueva York). La experiencia inicia con una instalación ritual en el cuarto piso, concebida como umbral ceremonial hacia la obra, guiando al público por su paisaje emocional y mítico. La pieza, parte del ciclo Latin is American, explora la violencia contra las mujeres y las redes de sanación y solidaridad femenina, entrelazando memoria personal, mitología costarricense e historia familiar. La entrada es gratuita con reservación previa al correo electrónico: laluchaarts@gmail.com.

Foto: Cortesía Vangeline con gráficos de Teresa Barajas

Maná en el Barclays Center

Este sábado 28 de febrero, Maná se presentará en Barclays Center como parte de su “Vivir Sin Aire Tour”. La icónica banda mexicana, reconocida por su combinación de rock latino, reggae y pop, ofrecerá un repertorio cargado de sus grandes éxitos que han marcado varias generaciones, tales como “Rayando el Sol”, “Vivir sin Aire”, “En el Muelle de San Blas”, “Clavado en un Bar” y “Oye mi Amor”, entre muchos otros. El tour celebra décadas de trayectoria y la energía en vivo que caracteriza a la agrupación fundada en Guadalajara en los años 80. El concierto comienza a las 8:00 pm. Boletos disponibles en ticketmaster.com.

Foto: AP

“Petite Rouge”, fantasía barroca en Brooklyn

La compañía Company XIV invita a adentrarse en el bosque donde el peligro y el deseo se entrelazan. Su nuevo show “Petite Rouge”, reinventa el clásico de Charles Perrault, Caperucita Roja, como una fantasía barroca burlesca sobre la tentación y la transformación. Lejos del cuento infantil tradicional, esta propuesta es un espectáculo exuberante en el que Red deja atrás la inocencia para sumergirse en un festín de pasión y seducción. Entre vestuarios opulentos, acrobacias aéreas y coreografías hipnóticas, la historia se convierte en una experiencia sensorial deslumbrante. En el Théâtre XIV (383 Troutman St., Brooklyn), el relato no funciona como advertencia, sino como un despertar que brilla bajo lámparas de araña, pedrería y una estética provocadora. Boletos: www.companyxiv.com.

Foto: Deneka Peniston

Festival de Danza Uptown Rhythm

El 92nd Street Y, Works & Process en el Guggenheim de Nueva York y Ladies in the Shoe arrancan la segunda edición anual del Uptown Rhythm Dance Festival, una semana de funciones, charlas y clases que celebra el poder, la maestría y el impacto cultural de las mujeres en la danza rítmica. El festival reúne a una destacada alineación de artistas femeninas y de identidades femeninas en tap, hip-hop, flamenco, danzas urbanas, zapateado irlandés, tango y más. Además de las presentaciones en 92NY, Ladies in the Shoe incluirá espectáculos en vivo, talleres y conversaciones con algunas de las más influyentes bailarinas de tap de la actualidad. Del 1 al 9 de marzo. Más información:https://my.92ny.org.

Foto: Cortesía



Show de Estévez / Paños y Compañía

Como parte del Flamenco Festival NY, el aclamado dúo Estévez / Paños, presentará la pieza “Landscape + Silencios”, una exploración audaz y visceral del flamenco a través del ritmo, el movimiento y la composición experimental. Interpretada por Rafael Estévez y Yoel Vargas, la obra se inspira en el zapateado de Carmen Amaya y en las propuestas de percusión de John Cage, imaginando un encuentro surrealista entre sus universos sonoros en el Nueva York de los años 40. La función se presenta como una obra coreográfica de 20 minutos, seguida de una conversación abierta con los artistas. Martes 3 de marzo a las 7:00 pm en Espacio de Culturas, KJCC (NYU)-53 Washington Square South. Más información:https://cultura.cervantes.es.

Foto: Cortesía

Flamenco Meets Jazz

Como parte de la serie Flamenco Meets Jazz, incluida en la celebración del 25 aniversario del festival Flamenco Festival NY, este concierto reúne al guitarrista flamenco Dani de Morón con un músico de jazz invitado de Nueva York, en una presentación cargada de energía y sensibilidad. El programa propone un diálogo dinámico entre el flamenco y el jazz, donde la improvisación, los ritmos complejos y la intuición musical compartida se entrelazan de manera orgánica. A lo largo del concierto, los artistas equilibran tradición y exploración, transitando entre pasajes intensos y vibrantes, y momentos más íntimos e introspectivos. Miércoles 4 de marzo a las 7:00 pm en el Frederick P. Rose Hall, Broadway at 60th street. Más información:https://ticketing.jazz.org.

Foto: Cortesía

Tacos by Fonda en el Time Out Market

El restaurante mexicano Fonda, fundado en 2009 y reconocido por su enfoque contemporáneo de sabores tradicionales, acaba de abrir Tacos by Fonda en el Time Out Market Union Square (124 E 14th Street). La llegada marca su debut en uno de los nuevos destinos gastronómicos de Manhattan. El chef y autor Roberto Santibañez ha consolidado Fonda como un clásico neoyorquino, con cocina mexicana arraigada en su natal Ciudad de México y presencia en Chelsea, Tribeca, Park Slope, Nashville y Tokio. El menú destaca tacos servidos en tortillas de maíz o harina ?Pollo, Carnitas, Brisket, Pescado y Quesa-Birria? además de quesadillas, guacamole, trío de salsas y Crazy Fries. Los postres incluyen churros y tres leches cítrico, junto a bebidas mexicanas. Para más información: https://fondarestaurant.com.

Foto: Cortesía

“Girl Dinner” en Carmine’s

La promoción The Original Girl Dinner en Carmine’s continuará durante todo marzo en sus sedes del Upper West Side (2450 Broadway) y Times Square (200 W 44th St.), tras el éxito de la campaña #GirlDinnerSZN lanzada antes de Galentine’s Day. Con un guiño muy neoyorquino a la tendencia viral “Girl Dinner”, la propuesta ?disponible en la barra y mesas altas? incluye ensalada César, zucchini frito y la elección entre un Dirty Martini o el Espresso Martini de la casa. Para quienes deseen una experiencia más completa, se puede añadir Penne a la Vodka.Una opción divertida y pensada para compartir, ideal para noches entre amigas y celebraciones. Más información y reservaciones: https://carminesnyc.com/news/original-girl-dinner.