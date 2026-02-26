Clima de hoy en Nueva York para este jueves 26 de febrero

¿Qué ropa deberías usar para salir este jueves en Nueva York? La predicción del clima para los neoyorquinos en las próximas horas marca unas temperaturas que oscilarán entre los 41 grados Fahrenheit (5ºC) de máxima y los 27 grados Fahrenheit (-3ºC) de mínima. Junto a esto, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que tu cuerpo va a percibir será de 43ºF (6ºC) de máxima y 43ºF (6ºC) de mínima.

La probabilidad de que se produzcan precipitaciones es del 45% durante el día y del 25% a lo largo de la noche, mientras que el porcentaje de nubosidad será del 26% en el transcurso del día y del 13% tras la salida de la Luna.

Además, se esperan vientos que alcanzarán un máximo de 5.59 mph durante la primera mitad del día y los 4.35 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. En esta época del año, el amanecer dará comienzo a las 06:35 h, mientras que el crepúsculo lo tendremos a las 17:43 h. En total habrá 11 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Nueva York se prevé escasa nubosidad. Las probabilidades de lluvia serán de 3% por la mañana, 6% por la tarde y 3% por la noche.

El clima en Nueva York

Nueva York ofrece un clima principalmente húmedo, con inviernos fríos y veranos calurosos. Las precipitaciones son frecuentes durante todo el año, con tormentas en verano y nevadas en invierno. La cercanía de la costa del Atlántico ayuda a suavizar los extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la zona y la época del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas dominantes son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos con altas temperaturas y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en verano.

En el lado oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos algo más templados y veranos muy e inviernos suaves. Tanto uno como otro tienen pocas lluvias debido a la aridez. El clima mediterráneo se localiza en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.