DHS confirma que detuvo a estudiante en la Universidad de Columbia; ya fue liberada

Una estudiante extranjera de Universidad de Columbia recuperó la libertad horas después de ser detenida en una residencia del campus durante un operativo de inmigración que, según autoridades universitarias, se inició con información falsa para ingresar al edificio.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos confirmó que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas arrestaron a Elmina Aghayeva, ciudadana de Azerbaiyán, cuya visa de estudiante —indicó la agencia— fue cancelada en 2016 por no asistir a clases.

Según el propio DHS, la administradora del edificio y la compañera de habitación permitieron el acceso de los agentes al apartamento.

La intervención ocurrió alrededor de las 6:30 de la mañana, de acuerdo con una carta enviada a la comunidad universitaria por la presidenta interina, Claire Shipman. En el mensaje, la directiva señaló que la universidad entendía que los agentes federales “hicieron declaraciones falsas” para entrar al inmueble al afirmar que buscaban a una “persona desaparecida”.

El DHS, por su parte, sostuvo que los funcionarios portaban insignias visibles y se identificaron verbalmente al momento de la operación.

Mamdani lo habló con Trump

Horas después del arresto, Aghayeva informó en redes sociales que había sido liberada. “Estoy sana y salva”, escribió, al tiempo que describió lo ocurrido como una experiencia impactante y afirmó estar “en total shock por lo sucedido”.

La liberación ya había sido anunciada por el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, quien informó que lo conversó con el presidente Donald Trump en su reunión en la Casa Blanca.

Just got off the phone with President Trump.



In our meeting earlier, I shared my concerns about Columbia student Elaina Aghayeva, who was detained by ICE this morning.



He has just informed me that she will be released imminently. https://t.co/rvmTWpq83r — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) February 26, 2026

“Acabo de hablar por teléfono con el presidente Trump. En nuestra reunión anterior, compartí mis preocupaciones sobre la estudiante de Columbia Elaina Aghayeva, quien fue detenida por ICE esta mañana”, escribió Mamdani. “Acaba de informarme que será liberada inminentemente”.

Por su parte, la gobernadora de NY, Kathy Hochul, alegó que “los agentes de ICE no tenían la orden judicial adecuada, por lo que mintieron para obtener acceso a la residencia privada de un estudiante”.

