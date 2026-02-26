ICE arrestó a alumna dentro de Columbia University en Nueva York; políticos reaccionan indignados

Agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ingresaron a un edificio residencial propiedad de la Universidad Columbia (NYC) esta madrugada y detuvieron a una estudiante, informó The New York Times.

La estudiante detenida, Ellie Aghayeva, cursaba el último año de neurociencia y ciencias políticas, según un comunicado emitido por sus amigos a la Asociación Americana de Profesores Universitarios (AAUP), una organización del profesorado.

Claire Shipman, presidenta interina de la universidad, declaró que las autoridades de Columbia creen que los agentes federales se habían presentado falsamente para acceder al edificio, afirmando que buscaban a una “persona desaparecida”. “Estamos trabajando para obtener más detalles”, escribió Shipman en una carta dirigida a la comunidad universitaria.

En su declaración Shipman indicó que la universidad estaba trabajando para contactar a la familia de la estudiante y brindarle apoyo legal. El texto no identificó a la alumna ni precisó la ubicación donde fue arrestada.

Al parecer la sacaron de su apartamento, propiedad de Columbia, en West 121st St a las 6:30 a.m. del jueves. La joven publicó un video de un segundo en su popular de Instagram donde aparece en la parte trasera de un vehículo con la leyenda: “El Departamento de Seguridad Nacional me arrestó ilegalmente. Por favor, ayuda”.

Lauren Bis, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), afirmó que la agencia estaba preparando un comunicado sobre el operativo más reciente, que se publicaría próximamente.

Todos los agentes del orden público deben contar con una orden judicial para acceder a las áreas privadas del campus de Columbia, incluyendo las residencias y las aulas. Una orden administrativa no es suficiente. Al parecer, en este caso no se utilizó una orden judicial, según Columbia.

Julie Menin, presidenta del Concejo Municipal, emitió una declaración conjunta con Shaun Abreu, concejal del distrito que incluye a Columbia, condenando la acción. “ICE no tiene cabida en nuestras escuelas y universidades”, escribieron. “Estas actividades no hacen que nuestra ciudad ni nuestro país sean más seguros, sino que generan desconfianza y peligro”.

El congresista demócrata Adriano Espaillat (NY-13) emitió la siguiente declaración hoy sobre los informes de agentes de ICE en el campus de la Universidad Columbia: “Agentes federales utilizaron pretextos engañosos para acceder al interior de una residencia y detener a una estudiante. Estamos en contacto con la dirección de Columbia y trabajando para obtener más información. Los estudiantes y el profesorado no deben temer por su seguridad en sus residencias, aulas ni en ningún otro lugar del campus”.

“Esta muestra de las acciones ilegales de la Administración Trump, que rara vez se respaldan con órdenes judiciales o citaciones legítimas, es un recordatorio más de que la Universidad Columbia y otras instituciones deben mejorar las protecciones y políticas que aplican para crear un entorno seguro para quienes sirven y emplean”, agregó Espaillat.

En la víspera, ayer una persecución en Newark (NJ) por parte de una camioneta con agentes ICE resultó en un accidente que dejó al conductor hospitalizado y además se vio involucrado un tercer vehículo con tres menores como pasajeros, informaron las autoridades municipales.

Esta semana el Departamento de Justicia (DOJ) presentó una demanda contra el estado Nueva Jersey y la gobernadora Mikie Sherrill por su Orden Ejecutiva N.° 12, alegando que interfieren con la aplicación de las leyes de inmigración del gobierno federal.

La demanda del DOJ alega que “Los estados no pueden interferir deliberadamente con nuestros esfuerzos para expulsar a inmigrantes indocumentados y arrestar a delincuentes; las políticas de santuario de Nueva Jersey no se mantendrán”, comentó la Fiscal General Pamela Bondi en un comunicado.

Otros casos de alumnos extranjeros de Columbia

La detención de Aghayeva hoy parece representar una escalada significativa en la aplicación de las leyes migratorias en el campus de Columbia tras meses de relativa calma. Uno de los casos más sonados de estudiantes de esa universidad detenidos por ICE es el palestino Mahmoud Khalil.

Khalil, quien tenía una tarjeta de residencia permanente y está casado con una médico estadounidense, fue detenido en marzo de 2025 y luego puesto en libertad bajo fianza, pero aún lucha contra la deportación.

Aproximadamente un mes después, otro estudiante de Columbia y activista palestino, Mohsen Mahdawi, fue detenido cuando se presentó a una entrevista de ciudadanía en Vermont. La semana pasada un juez de inmigración bloqueó su deportación.

Otra estudiante de Columbia de origen indio, Ranjani Srinivasan, huyó a Canadá en marzo pasado después de que agentes federales se presentaran en un edificio de apartamentos de su universidad buscándola. También ese mes la Casa Blanca congeló $400 millones de dólares de la financiación federal de Columbia, acusándola de “inacción ante el acoso persistente a estudiantes judíos”.

Más tarde, en julio, la Universidad Columbia aceptó pagar una multa de $200 millones de dólares para dar por cerradas las acusaciones que la Administración Trump vertió contra ella por supuesto antisemitismo.