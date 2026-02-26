EE.UU. confirma que uno de los muertos en barco detenido por Cuba es estadounidense

Al menos un ciudadano estadounidense figura entre los cuatro muertos y otro entre los seis heridos del buque detenido el miércoles por Cuba en aguas cercanas a Florida, según un funcionario estadounidense citado por medios.

Según el funcionario, el resto de las víctimas podrían ser residentes legales permanentes o titulares de visas especiales, como la K-1, que permite permanecer en EE.UU. con fines matrimoniales.

El herido identificado como estadounidense está recibiendo atención médica en Cuba, agregó la fuente.

Las identidades completas de los fallecidos y heridos fueron proporcionadas por el viceministro de Exteriores cubano, Carlos Fernández de Cossio, quien los identificó como Pavel Peña, Manuel Ortega Casanova, Levian Padrón Guevara y Héctor Juan Cruz Correa.

Por otra parte, los heridos según el régimen cubano fueron Cristian Ernesto Acosta Guevara, Conrado Galindo Sariol, José Manuel Rodríguez Castelló, Leordan Cruz Gómez, Amijail Sánchez González y Roberto Álvarez Ávila.

El propietario de la embarcación, un hombre de 65 años con residencia en Florida, informó que su lancha había sido robada por un empleado antes del operativo. Además, aseguró que algunos de los ocupantes tienen antecedentes penales.

Colaboración con EE.UU.

El viceministro cubano acusó a los interceptados de un “intento terrorista”, afirmando que estaban armados y no acataron las órdenes de los oficiales de la isla.

Fernández de Cossio sostuvo que mantiene comunicación con las autoridades estadounidenses, y que estas han mostrado disposición a cooperar en la investigación.

Por su parte, el congresista Carlos Giménez, representante federal de Miami, expresó preocupación por el estatus de los ciudadanos estadounidenses involucrados.

“Quiero saber exactamente qué pasó en ese incidente, y quiero acceso a los seis estadounidenses que permanecen en manos de Cuba en este momento”, dijo a Fox News, subrayando que no confía plenamente en la información proporcionada por La Habana.

Con información de EFE.

