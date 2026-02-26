ICE causó choque múltiple persiguiendo inmigrantes en NJ, según alcalde de Newark

Una persecución en Newark (NJ) por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) a una camioneta resultó en un accidente que dejó al conductor hospitalizado y además se vio involucrado un tercer vehículo con tres menores como pasajeros, informaron ayer las autoridades municipales.

Parte de las reacciones del confuso incidente fueron captadas en video. “La persecución resultó en un accidente en la avenida Clinton y 10th St, involucrando a varios vehículos, uno de los cuales llevaba como pasajeros a tres chicos, dos de 15 años y uno de 12”, declaró el alcalde Ras J. Baraka en un comunicado la tarde de ayer.

Newark es la ciudad más poblada de Nueva Jersey y vecina de NYC. El alcalde opinó que el incidente ejemplificó la amenaza a la seguridad pública que representan las tácticas agresivas de los agentes de ICE en las calles de la ciudad, indicó NJ.com.

“Las autoridades federales deben acatar las leyes locales sobre persecuciones de vehículos y ejercer el sentido común”, declaró Baraka. “Dado el daño que están causando a nuestras comunidades, ICE no tiene por qué participar en persecuciones en ningún momento ni en ningún lugar, especialmente en zonas densamente pobladas y en carreteras que aún se están limpiando tras una importante tormenta de nieve”.

Portavoces del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y de ICE no han emitido comentarios. El incidente del miércoles se produjo en medio de la preocupación por accidentes automovilísticos provocados por agentes persiguiendo a inmigrantes. Esto se suma a la preocupación por los recientes tiroteos del ICE que dejaron dos ciudadanos estadounidenses muertos en Minneapolis.

Tras el choque de ayer la congresista LaMonica McIver (NJ-10) hizo la siguiente declaración: “ICE está perjudicando a las personas en nuestras comunidades. Sucede una y otra vez. Lo ocurrido hoy en Newark no es un hecho aislado; forma parte de una constante serie de daños que ICE está causando aquí en Nueva Jersey y en todo el país. Esto es aterrador, y las cosas no tienen por qué ser así, pero debido a que ICE continúa actuando de forma imprudente, ilegal y sin rendir cuentas, nadie está a salvo”.

McIver, miembro del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, ha trabajado con colegas para exigir respuestas a los funcionarios del DHS. Ha pedido repetidamente el fin de las operaciones de ICE en Nueva Jersey, la abolición de la agencia y ha exigido supervisión y rendición de cuentas, destacó un comunicado de su oficina.

Esta semana el Departamento de Justicia (DOJ) presentó una demanda contra el estado Nueva Jersey y la gobernadora Mikie Sherrill por su Orden Ejecutiva N.° 12, alegando que interfieren con la aplicación de las leyes de inmigración del gobierno federal.

Sherrill firmó el 11 de febrero una orden ejecutiva que según ella era necesaria para evitar que el mandatario Donald Trump convierta a las fuerzas del orden en milicias. “He visto cómo son las milicias irresponsables y el miedo y el peligro que propagan”, declaró entonces la gobernadora. “Eso significa que no se permitirá el acceso a áreas de concentración, centros de procesamiento, bases de operaciones ni acciones federales de inmigración civil desde ningún territorio estatal, ni desde nuestros parques, ni desde nuestras carreteras, ni desde nuestros edificios”.

En respuesta, la demanda del DOJ alega que “Los estados no pueden interferir deliberadamente con nuestros esfuerzos para expulsar a inmigrantes indocumentados y arrestar a delincuentes; las políticas de santuario de Nueva Jersey no se mantendrán”, comentó la Fiscal General Pamela Bondi en un comunicado.

Sherrill, quien asumió el cargo el mes pasado, también ha alentado a los residentes a monitorear la actividad de ICE -algo señalado en la demanda del DOJ- y ha creado un portal para subir videos de interacciones con los agentes.