Reunión anti ICE: Mamdani recibió en Nueva York al alcalde de Minneapolis

Jacob Frey, alcalde de Minneapolis, visitó ayer tarde a su homólogo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, en su cruzada compartida contra las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Antes de la reunión Frey declaró a la prensa que esperaba hablar sobre cómo garantizar que “lo ocurrido en Minneapolis no se repita en otras ciudades”, en relación a los dos ciudadanos estadounidenses que han muerto baleados por ICE este año en esa ciudad de Minnesota.

“Los alcaldes trabajan juntos”, declaró Frey, citado por Politico. “Todos nos dedicamos a la realidad, y la realidad es que lo que acaba de ocurrir con ‘Operation Metro Surge’ no es constitucional, no está bien y es antiestadounidense“.

“Hoy tuve una conversación significativa con @NYCMayor sobre la realidad que enfrentan los gobiernos locales. Cuando el gobierno federal ataca a las comunidades inmigrantes, son las ciudades las que primero lo sienten y las que toman la iniciativa. Estamos construyendo una coalición de alcaldes listos para liderar”, publicó luego Frey en Twitter/X junto a una foto con Mamdani.

Joe Calvello, secretario de prensa, de Mamdani señaló que ambos alcaldes demócratas “hablaron de sus valores compartidos en cuanto a mantener nuestras ciudades seguras y defender a nuestras vibrantes comunidades inmigrantes”.

La visita de Frey a la ciudad de Nueva York coincide con el anuncio del zar fronterizo, Tom Homan, del fin de la ofensiva migratoria “Surge” en Minnesota. Homan declaró a la prensa el jueves por la mañana que había “propuesto, y el presidente Trump ha coincidido, que concluya esta operación de aumento de personal”, citando los arrestos por “amenazas a la seguridad pública” en coordinación con funcionarios estatales.

Frey celebró ese anunció en otra publicación en Twitter/X: “Pensaron que podían quebrarnos, pero el amor por nuestros vecinos y la determinación de resistir pueden sobrevivir a una ocupación. Estos patriotas de Minneapolis están demostrando que no se trata sólo de resistencia; apoyar a nuestros vecinos es profundamente estadounidense”.

En la víspera, el miércoles la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, al anunció una ofensiva contra las posibles acciones represivas de ICE, un día después de que oficiales federales de inmigración abrieron fuego a un auto en Roxbury Township mientras detenían a un hombre hispano.

Según una reciente consulta de Siena College, aunque 43% de los votantes neoyorquinos apoya la deportación de los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, una abrumadora mayoría (61%) desaprueba las tácticas de la administración Trump y las operaciones del ICE en Minneapolis.