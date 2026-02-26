Los Próximos 250 Años: Por Qué Los Hispanos Somos Fundamentales Para El Futuro De La Nación

A medida que Estados Unidos se acerca a su 250.º aniversario, el momento exige más que reflexión: exige determinación. Para la comunidad hispana, este hito no se trata de mirar hacia atrás. Se trata de definir el próximo capítulo de la historia estadounidense y reconocer nuestra responsabilidad al escribirlo.

El experimento estadounidense comenzó con un conjunto de verdades radicales e imperecederas: nuestra dignidad es inherente. Nuestros derechos provienen de nuestro Creador, no del gobierno. Y cada individuo tiene el potencial de alcanzar la grandeza cuando se le da la libertad de intentarlo.

Durante casi dos siglos y medio, estos principios de autogobierno y oportunidad han atraído a millones a nuestras costas en busca del Sueño Americano.

Para la comunidad latina, estos no son conceptos abstractos; se viven a diario. Se reflejan en el padre que inicia su propio negocio de remodelación, en la madre que analiza las opciones educativas para sus hijos y en el emprendedor que abre un restaurante en un nuevo vecindario. Somos una comunidad definida por la iniciativa, porque sabemos que la libertad crea oportunidades.

Por eso, El Instituto LIBRE ofrece clases de Inglés como Segundo Idioma (ESL) para que las familias puedan abogar con confianza por sus hijos, talleres de educación financiera que fortalecen habilidades de presupuesto y estabilidad económica, y cursos para pequeños negocios que capacitan a emprendedores a convertir proyectos paralelos en prósperas empresas comunitarias. Estas son aplicaciones reales de la libertad.

Somos una de las comunidades más emprendedoras de la nación porque entendemos una verdad sencilla: la libertad crea oportunidades, pero solo cuando las personas tienen las herramientas para actuar.

Nuestra nueva campaña, “Soy Libre”, es más que un lema; es un compromiso personal. La libertad perdura sólo cuando se ejerce y se protege. Comienza con cada uno de nosotros dando un pequeño paso?un pasito?para defenderla, ampliarla y asegurar que sobreviva.

Esa responsabilidad requiere un compromiso compartido con los principios fundacionales que sostienen una sociedad libre: dignidad, libertad, oportunidad, estado de derecho, gobierno limitado y deber cívico.

El Instituto LIBRE capacita a la comunidad latina para comprender y proteger estos principios a través de sus clases de educación cívica, empoderando a las personas con el conocimiento y la confianza necesarios para participar activamente.

Las generaciones anteriores construyeron esta nación con pasos firmes y con principios. Ahora nos toca a nosotros.

El 250.º aniversario no es simplemente una conmemoración de 1776; es la prueba de que el Sueño Americano sigue vivo y vale la pena defenderlo. Nuestra comunidad no es solo una nota al pie en esta historia; es central en ella. Cuando más del 90 % de los votantes hispanos afirman que la libertad individual impulsa la prosperidad, queda demostrado que los valores de nuestra comunidad están alineados con los principios que sostendrán a Estados Unidos durante los próximos 250 años.

Al celebrar este hito histórico, renovamos nuestro compromiso con los principios de libertad, responsabilidad y oportunidad. Al dar ese “pequeño paso” hoy, aseguramos que el Sueño Americano continúe siendo alcanzable para nuestros hijos y nietos.

Nuestros mejores días no quedaron atrás. Los estamos construyendo ahora mismo.

Jeffrey Baldwin es el director de El Instituto LIBRE, una organización 501(c)(3) no partidista y sin fines de lucro que sirve como recurso confiable para ayudar a los hispanos a prosperar y reducir su dependencia del gobierno. Proveemos las herramientas y la información que empoderan a la comunidad latina para construir un futuro exitoso en los Estados Unidos.

