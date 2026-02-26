Lotería de Nueva Jersey en vivo: resultados y ganadores del jueves 26 de febrero de 2026

La Lotería de Nueva Jersey es una de las más conocidas en el estado, con muchos sorteos que otorgan a los participantes la oportunidad de ganar premios millonarios. Si quieres participar en sus sorteos o simplemente deseas estar al corriente de los últimos resultados de sorteos como Pick-3, Pick-4, Cash4Life o Cash5, sigue leyendo para obtener más información.

Consulta más abajo la combinación ganadora de hoy jueves, 26 de febrero de 2026 de la lotería de Nueva Jersey. Ahora mismo, te proporcionamos los últimos resultados de los últimos sorteos:

Números ganadores de Pick-3 del jueves 26 de febrero

Combinación mediodía: 07 03 04 04

Combinación noche: 03 01 03 08

Números ganadores de Pick-4 del jueves 26 de febrero

Combinación mediodía: 04 03 02 00 04

Combinación noche: 03 08 01 04 08

Números ganadores de Pick-6 del jueves 26 de febrero

Combinación original: 02 15 16 25 26 43

Bote acumulado: $3,500,000

Números ganadores de Jersey Cash-5 del jueves 26 de febrero

Los números ganadores son: 01 03 21 25 26 B-03

Multiplicador: 3

Bote acumulado: $492,000

¿A qué hora son los sorteos de Lotería de Nueva Jersey?

Los sorteos de Lotería de Nueva Jersey se celebran con diferente frecuencia en función el juego. Se celebran todos los días y algunos de ellos dos veces al día, en horario de mediodía y tarde/noche, como Pick-3 y Pick-4.

Solamente hay una excepción que afecta al sorteo Pick-6 y es que solamente se celebra los lunes y los jueves.

PICK-3 y PICK-4: ¿Cómo jugar y a qué hora son?

Tanto Pick-3 como Pick-4 son dos sorteos de lotería de Nueva Jersey que se basan en la selección de números del 0 al 9. En el caso de Pick-3, se seleccionan tres números y en Pick-4, cuatro. Cada jugador puede escoger los números a su gusto o marcar la opción de “Quick Pick” para que se generen al azar y no tener que pensar.

Cuando se juega Pick-3, tienes la posibilidad de repetir números y el orden de éstos no afecta al premio, mientras que en Pick-4 el orden de los números seleccionados sí importa. Esto quiere decir que para ganar el premio, debes acertar los cuatro números en el orden exacto en el que fueron sorteados.

Tanto uno como el otro tienen un sorteo al mediodía (a las 12:59 PM ET) y otro a la tarde/noche (a las 7:57 PM ET).

JERSEY CASH 5 | ¿Cómo se juega y qué días se sortea?

El sorteo de Jersey Cash 5, o también conocido como Cash5, se juega cada día a las 9:00 PM de Nueva Jersey. En este caso, solo se celebra una vez.

Para jugar a Jersey Cash 5 debes elegir cinco números del 1 al 43. Si aciertas los cinco números principales, tendrás el gran premio.

CASH4LIFE: ¿En qué consiste y cuándo da resultados?

En el caso de Cash 4 Life, su mecánica consiste en escoger cinco números principales del 1 al 60 y un número adicional (el “Cash Ball”) situado entre el 1 y el 4. El objetivo es acertar los números y tendrás de premio $1,000 dólares al día de por vida.

Al Igual que Jersey Cash 5, los sorteos arrancan a las 9:00 PM de la tarde (ET) y proporcionan la posibilidad de recibir dinero a diario a los agraciados.

PICK-6: ¿Cómo jugar y qué premios ofrece?

De manera similar a Pick-3 y Pick-4, como se indica arriba, está Pick-6, otro juego de selección de números. En concreto, cada jugador elige seis números del 1 al 49 y el objetivo es acertarlos en el orden exacto en que fueron seleccionados. Si tras el sorteo tu boleto coincide en dicho orden, ganarás el premio mayor del juego.

Además del premio mayor, este juego también entrega premios secundarios para aquellos jugadores que acierten cinco, cuatro o tres números en el orden correcto.

¿Cuándo se sortea Pick-6? Se celebran dos veces por semana, lunes y jueves, a las 10:57 PM de Nueva Jersey. Después tiene una opción de Double Play con un coste extra que permite repetir jugada.

