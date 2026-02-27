Infusiones: el secreto para activar tu metabolismo y cuidar tu hígado

¿Sabías que tu cuerpo aprovecha las horas de sueño para regenerarse?, según expertos en nutrición y medicina, elegir la bebida adecuada antes de dormir no solo mejora la calidad del descanso, sino que actúa como un catalizador para desintoxicar el hígado y acelerar la quema de grasa visceral.

El Dr. Nicolas Veller nefrologo y creador de contenido de salud explica los beneficios de beber infusiones con ingredientes que promienden la desintoxicación el hígado.

Los alimentos citados por Veller, tiene respaldo de investigaciones científicas publicadas por instituciones de salud de Estados Unidos como el NIDDK (National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases) y PubMed. Estas son dos fórmulas poderosas respaldadas por la ciencia de los alimentos para transformar tu bienestar desde la taza.

Los 5 pilares de la desintoxicación

Las infusiones de hierbas son aliadas para mantener el hígado sano. Crédito: Shutterstock

Para entender por qué estas infusiones funcionan, debemos conocer sus ingredientes estrella:

Manzanilla

Las flores de manzanilla secas son ideales para preparar té. Crédito: Shutterstock

Más que un relajante, ayuda a limpiar el hígado y reduce la inflamación sistémica causada por el estrés. El extracto acuoso de manzanilla reduce enzimas hepáticas elevadas (ALT/AST) y marcadores inflamatorios (COX-2, iNOS). Según el estudio “Efecto hepatoprotector del extracto acuoso de Matricaria chamomilla contra el daño hepático”, sugiere protección contra la proliferación celular anormal y el estrés oxidativo.

Jengibre

El jengibre tiene biocompuestos que ayudan a aliviar la inflamación. Crédito: Shutterstock

Rico en gingeroles, potentes compuestos que protegen las células y activan la termogénesis (quema de calorías). El jengibre y su compuesto 6-gingerol atenúan la hepatotoxicidad mediante la restauración de antioxidantes (GSH, SOD, CAT) y la mejora de la histología hepática.

Limón

El limón es rico en antioxidantes y biocompuestos buenos para la salud. Crédito: Shutterstock

Su alta concentración de vitamina C y flavonoides apoya al sistema linfático y ayuda al hígado a filtrar toxinas de forma eficiente. El jugo de limón protege contra la lesión hepática, disminuyendo los radicales libres (ROS) y reforzando las capacidades antioxidantes.

Vinagre de sidra de manzana

El vinagre puede reducir moderadamente los niveles de glucosa en la sangre. Crédito: Shutterstock

Según un estudio publicado por Nutrients, el vinagre de manzana mitiga el daño hepático mediante la remodelación de la microbiota intestinal y el metaboloma.

Canela

La canela es una especia rica en compuestos antioxidantes que mejoran la regeneración celular. Crédito: Shutterstock

La canela muestra efectos hepatoprotectores preliminares en estudios indexados en PubMed (NIH), destacando la reducción de enzimas hepáticas, la inflamación y la acumulación de lípidos en modelos de hígado graso no alcohólico (NAFLD).

1. El elíxir metabólico (manzanilla, jengibre y limón)

Esta combinación es ideal para quienes buscan reducir la inflamación abdominal y mejorar la digestión antes de ir a la cama.

Ingredientes:

1 taza de agua (200 ml).

(200 ml). 1 sobre de té de manzanilla .

. 1 trozo de jengibre fresco (o 1/4 de cucharadita en polvo).

(o 1/4 de cucharadita en polvo). El jugo de 1/2 limón + un toque de su ralladura (rica en antioxidantes).

Preparación:

Hierve el agua y añade el jengibre y la ralladura de limón. Apaga el fuego, agrega el sobre de manzanilla y tapa el recipiente. Deja reposar entre 8 y 10 minutos para extraer todos los principios activos. Añade el jugo de limón al final y consume tibio, 30-40 minutos antes de dormir.

2. El tónico de sidra y canela

Si tu objetivo es el control de azúcar en sangre y evitar picos de insulina, esta opción es para ti.

Ingredientes:

1 taza de agua (250 ml).

(250 ml). 1 sobre de té de manzanilla .

. 1 cucharadita de vinagre de sidra de manzana orgánico (con “la madre”).

orgánico (con “la madre”). 1/2 cucharadita de canela en polvo .

. Un chorrito de limón.

Preparación:

Infusiona la manzanilla en agua caliente por 8 minutos. Incorpora el vinagre de manzana, la canela y el limón. Mezcla bien y consume. La canela ayudará a mantener niveles saludables de glucosa mientras descansas.

Recomendaciones adicionales:

Sin azúcar es mejor: Para no interferir con la quema de grasa , evita endulzar. Si es necesario, usa una gota de miel orgánica .

Para no interferir con la , evita endulzar. Si es necesario, usa una gota de . Precaución con el vinagre: Si tienes sensibilidad gástrica o tomas medicamentos específicos, consulta a tu médico antes de incorporar el vinagre de manzana a tu rutina diaria.

