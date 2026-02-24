Tu hígado necesita atención médica: 4 síntomas silenciosos que lo indican

La ictericia (piel y ojos amarillentos), el cansancio extremo y la hinchazón abdominal son las señales más comunes del daño hepático. Sin embargo, hay otros síntomas silenciosos que indican que tu hígado podría necesitar atención médica muy pronto, o incluso de inmediato.

El hígado es uno de los órganos más importantes de tu cuerpo, ya que realiza hasta 500 funciones vitales, desde desintoxicar la sangre hasta producir proteínas esenciales. Asimismo, también requiere de muchos cuidados.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente 1.3 millones de personas mueren al año por daños hepáticos, incluyendo cirrosis hepática y cáncer de hígado. Pero lo más sorprendente es que en la mayoría de casos hubo un diagnóstico tardío.

4 síntomas silenciosos que pueden informar sobre un daño hepático

1. Retención de líquidos

Conocida como ascitis, cuando ocurre en el abdomen; y edema, cuando afecta piernas y tobillos, esta retención anormal de líquidos sucede porque el hígado enfermo produce menos albúmina, una proteína que ayuda a mantener el equilibrio de líquidos en el cuerpo.

Además, la cicatrización hepática puede aumentar la presión en las venas, empujando el líquido hacia los tejidos. Esto puede provocar hinchazón visible, sensación de pesadez o dificultad para respirar al acostarse.

Según el doctor Aditya Sharma, consultor sénior del Hospital Kailash, la ascitis suele ser señal de enfermedad hepática avanzada y requiere tratamiento médico.

2. Confusión, olvidos o cambios en la personalidad

El hígado elimina sustancias tóxicas de la sangre. Cuando deja de hacerlo correctamente, estas toxinas, como el amoníaco, pueden acumularse y afectar el cerebro. Este trastorno, llamado encefalopatía hepática, puede provocar confusión, dificultad para concentrarse o cambios en el comportamiento.

En algunos casos, la persona puede parecer desorientada, tener problemas de memoria o mostrar irritabilidad sin causa aparente. Estos síntomas no deben ignorarse, ya que pueden empeorar rápidamente si no se tratan.

El hígado es uno de los órganos más importantes de tu cuerpo, ya que realiza hasta 500 funciones vitales, desde desintoxicar la sangre hasta producir proteínas esenciales. Crédito: NMK-Studio | Shutterstock

3. Náuseas persistentes y pérdida de apetito

Las náuseas frecuentes, los vómitos o la falta de apetito pueden ser señales de que el hígado no está procesando correctamente las toxinas ni produciendo suficiente bilis. Esto afecta la digestión, especialmente de las grasas, y genera malestar constante.

Cuando estos síntomas duran semanas o provocan pérdida de peso involuntaria, es importante consultar a un profesional de la salud, ya que pueden indicar un deterioro progresivo de la función hepática.

4. Picazón persistente en la piel

La picazón generalizada, especialmente durante la noche, puede estar relacionada con la acumulación de sales biliares en la piel. Este síntoma suele aparecer cuando el hígado no puede eliminar correctamente ciertos desechos.

Aunque puede parecer un problema menor, la picazón constante sin causa aparente puede ser una señal de alerta de enfermedad hepática.

El daño hepático puede avanzar sin síntomas evidentes durante años. Detectar el problema en etapas tempranas permite iniciar tratamientos, mejorar la calidad de vida y prevenir complicaciones graves como cirrosis o insuficiencia hepática.

Te puede interesar:

· No puedo parar de apostar: dónde buscar ayuda en EE.UU. y qué opciones existen

· 4 medicamentos que no debes tomar si eres hipertenso

· ¿Tus riñones están fallando? 4 señales que te avisan a tiempo

· Hongo de transmisión sexual genera alerta en EE.UU.: síntomas y prevención