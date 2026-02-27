Polizona rusa atrapada otra vez al volar sin pasaje de NJ a Italia burlando a la TSA

Svetlana Dali lo volvió a hacer: abordó un vuelo internacional en Newark (NJ) y llegó a Europa (Italia) sin tener un pasaje, burlando varios puntos de seguridad aeroportuaria de la TSA, 15 meses después de haber sido atrapada haciendo lo mismo volando de Nueva York a París.

Dali, ciudadana rusa de 58 años residente en EE.UU., se coló entre los empleados de la aerolínea United en la Puerta C74 del Aeropuerto Internacional Newark Liberty y abordó el vuelo 19 de United con destino a Milán el miércoles 25 de febrero, dijo una fuente policial a CNN.

“Estamos colaborando con la Autoridad Portuaria (NYNJPA) y la TSA en esta investigación abierta”, declaró la portavoz del FBI, Emily Molinari, en un comunicado. La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) no ha emitido comentarios sobre este nuevo bochornoso incidente que deja en entredicho sus protocolos aeroportuarios.

El Boeing 777-200, con capacidad para 364 personas, despegó de Newark a las 5:51 p.m. según FlightAware. En algún momento durante el vuelo de más de siete horas el personal de la aerolínea descubrió que Dali estaba a bordo sin pasaje.

Cuando el avión aterrizó en Milán a las 7:09 a.m. de ayer jueves, Dali fue detenida por las autoridades. “La seguridad es nuestra máxima prioridad”, declaró United Airlines en un comunicado. “Estamos investigando este incidente y colaborando con las autoridades competentes”.

Astucia recurrente

A fines de 2024 Dali fue deportada al aterrizar en París cuando se confirmó que se había colado sin pasaje en el aeropuerto JFK de Nueva York. Según la fiscalía, Dali se mezcló con la tripulación de otro avión de Air Europa para colarse en el vuelo 264 de Delta el 26 de noviembre sin tener un pase de abordar, documento que es requerido en varios puntos de control de la TSA y luego en la puerta de embarque. “La persona pasó por alto dos estaciones de verificación de identidad y estado de embarque y abordó el avión”, reconoció un portavoz de la burlada TSA.

Llegó de vuelta a Nueva York el 4 de diciembre de 2024 tras ser deportada luego de que las autoridades francesas le negaran su pedido de asilo. Al aterrizar fue arrestada por el FBI y recluida en el Centro Metropolitano de Detención (MDC) de Brooklyn. Quedó libre con restricciones al comparecer ante la Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York: tuvo que buscar tratamiento de salud mental y no se le permitía salir de Filadelfia, excepto para asistir a la corte o reunirse con su abogado en Nueva York.

Fue representada por los Defensores Federales de Nueva York, organización que auxilia a personas acusadas de delitos federales que no pueden permitirse contratar a un abogado. Se le colocó un brazalete electrónico. Pero se lo quitó y en diciembre de 2024 fue arrestada otra vez por intento de fuga en Buffalo (NY) hacia Canadá usando un autobús y sin portar pasaporte. En mayo del año pasado fue declarada culpable en un tribunal federal de Brooklyn. Cumplió condena por el tiempo que ya había estado detenida y recibió un año de libertad supervisada que comenzó en julio de 2025, indicó ABC News.