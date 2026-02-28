¿Cuánto será el tope salarial de la NFL para 2026?

La NFL tendrá un tope salarial de 301,2 millones de dólares para la temporada 2026, un 40% de aumento desde la campaña 2020, marcada por el covid.

En comparación con la temporada pasada, el aumento es de $22 millones de dólares. Las cifras se enviaron a los clubes el viernes, y los equipos deben poner su nómina por debajo del tope salarial antes del 11 de marzo, el primer día del nuevo año de la liga.

With a record $301.2 million salary cap plus benefits, total projected player costs for the 2026 NFL season will exceed $10 billion. pic.twitter.com/H8xCPmMhqO — Tom Pelissero (@TomPelissero) February 27, 2026

NFL tiene un aumento en tope salarial ascendente desde el Covid

En apenas cinco años, el tope aumentó un 40% desde que cayó tras la temporada 2020 alterada por la pandemia, cuando hubo una baja considerable de aficionados en los estadios.

Se esperaba un crecimiento rápido desde la temporada de COVID-19, y el mayor incremento interanual, de $31 millones de dólares, se produjo de 2023 a 2024.

El tope bajó a $182 millones en 2021 desde los 198 millones con los que se entró en la temporada de la pandemia. Desde entonces, el aumento ha sido de al menos 16 millones cada año, con un incremento promedio de 24 millones.

Los costos totales proyectados de los jugadores, incluidos los beneficios, son de 378,8 millones de dólares.

La posición de receptor abierto sigue siendo la segunda etiqueta de franquicia más lucrativa, con 27,3 millones de dólares. La etiqueta para quarterbacks de 43,9 millones.

Fernando Mendoza llama la atención en el NFL Draft Combine

Fernando Mendoza, el ganador del Trofeo Heisman, ha llamado la atención de los equipos de la NFL codician en un quarterback franquicia.

Pero Mendoza, que en su momento recibió poco interés en el reclutamiento, aprendió hace mucho a no dar nada por sentado. Si el gran favorito para ser la selección global número 1 en el draft de abril cumple con esas expectativas, asumirá la presión de triunfar.

“Sea cual sea el equipo que me seleccione, estoy agradecido — ya sea la selección número 1 o la 199”, dijo Mendoza, aludiendo al puesto exacto en el que fue elegido en el draft de 2000 el actual copropietario de los Raiders y quarterback campeón de siete Super Bowls, Tom Brady.

Sigue leyendo:

Fernando Mendoza y su deseo en el Draft: “Sería fantástico tener a Tom Brady como mentor”

Claudia Sheinbaum confirma Mundial 2026 en México tras llamada con Gianni Infantino