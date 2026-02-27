Claudia Sheinbaum confirma Mundial 2026 en México tras llamada con Gianni Infantino

La presidenta de México Claudia Sheinbaum afirmó este viernes que el Mundial 2026 se mantiene firme en el país, luego de sostener una conversación telefónica con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Durante su conferencia matutina desde Sinaloa, la mandataria explicó que el dirigente del organismo rector del fútbol mundial le ratificó la realización del torneo en territorio mexicano y que ambas partes acordaron la próxima visita de un equipo técnico de la FIFA para revisar distintos aspectos de la organización.

Sheinbaum detalló que uno de los puntos centrales será la seguridad, aunque reconoció que en los últimos días se registraron hechos violentos tras el abatimiento de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Según dijo, Infantino le preguntó directamente por la situación actual del país y si existía alguna preocupación especial.

“Le comenté que lo ocurrido el domingo fue un hecho particular y que ya se ha regresado a la normalidad”, señaló.

Además, la presidenta indicó que el titular de la FIFA solicitó atender el tema de la movilidad en las tres ciudades sede (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey) con el fin de garantizar un adecuado flujo vehicular y facilitar el traslado de aficionados y delegaciones.

“Todos los equipos y turistas pueden tener la certeza de que serán recibidos con los brazos abiertos y en un entorno seguro”, afirmó.

México albergará 13 partidos del Mundial 2026 como parte de la organización conjunta con Estados Unidos y Canadá.

