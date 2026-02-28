EE.UU. e Israel lanzan ataques en Irán

Estados Unidos e Israel atacaron Irán la madrugada de hoy sábado, según funcionarios de ambos países, tras semanas de amenazas del mandatario Donald Trump de lanzar un operativo a gran escala.

Grandes explosiones resonaron en la capital iraní, Teherán; no quedó claro de inmediato el objetivo de los ataques estadounidenses e israelíes ni el número de posibles víctimas. Los residentes informaron haber visto humo saliendo del distrito donde también se ubicaban el palacio presidencial y el Consejo de Seguridad Nacional.

Éste fue el 2do ataque estadounidense contra Irán en menos de un año, destacó The New York Times. Estados Unidos bombardeó las instalaciones nucleares de Irán el pasado junio durante una guerra de 12 días entre Israel e Irán.

Trump, en un video publicado esta madrugada en Truth Social, declaró: “Nuestro objetivo es defender al pueblo estadounidense eliminando las amenazas inminentes del régimen iraní, un grupo despiadado de gente muy dura y terrible. Sus actividades amenazantes ponen en peligro directo a Estados Unidos, a nuestras tropas, a nuestras bases en el extranjero y a nuestros aliados en todo el mundo”.

Israel Katz, ministro de Defensa israelí, anunció el ataque en un comunicado, añadiendo que su país se declararía en estado de emergencia. Funcionarios estadounidenses e israelíes hablaron bajo condición de anonimato por tratarse de asuntos de seguridad nacional. Anticipando posibles represalias iraníes, el gobierno israelí anunció el cierre inmediato de escuelas, lugares de trabajo y el espacio aéreo internacional del país.

Oriente Medio ha estado en vilo durante semanas, ya que Trump amenazó con ataques militares contra Irán si sus líderes no accedían a sus demandas, incluyendo frenar su programa nuclear. Paralelamente el ejército estadounidense ha reforzado sus fuerzas en la región, el mayor despliegue estadounidense allí en décadas.

Funcionarios estadounidenses e iraníes mantuvieron una última ronda de conversaciones mediadas en Suiza el jueves sobre el programa nuclear de Teherán. Sin embargo, las conversaciones terminaron sin avances, lo que aparentemente allanó el camino para el ataque.

La crisis comenzó después de que Trump se comprometiera a principios de enero a ayudar a los manifestantes antigubernamentales en Irán. El gobierno iraní reprimió las protestas en una sangrienta causando miles de muertos, según organizaciones de derechos humanos.

Desde entonces, Trump ha amenazado con atacar a Irán y ha intentado aprovechar la inestabilidad en el país para alcanzar una solución diplomática. A cambio, Estados Unidos aceptaría levantar las severas sanciones que contribuyeron a la crisis económica iraní.

Pero las perspectivas de un acuerdo inmediato siempre fueron remotas: funcionarios estadounidenses afirmaron que buscaban no sólo restricciones estrictas a las actividades nucleares iraníes, sino también límites al programa de misiles balísticos de Irán y el fin de su apoyo a grupos aliados en Oriente Medio como Hamás y Hezbolá.

Si bien Trump afirmó que el programa nuclear iraní había sido “destruido” por los ataques estadounidenses de junio, posteriormente se supo que el esfuerzo se había visto degradado, no destruido definitivamente.

Los expertos han advertido que un ataque contra Irán podría arrastrar a Estados Unidos a un conflicto prolongado, ya que el liderazgo iraní cuenta con amplias capacidades militares y una red de fuerzas aliados regionales que podrían ayudar a mantener la resistencia.

Irán posee uno de los arsenales de misiles más grandes y variados de Oriente Medio, según expertos regionales, incluyendo drones y armamento anti buques; aunque el volumen actual del inventario de misiles de Irán sigue siendo incierto tras su guerra de 12 días con Israel el año pasado.

Los misiles balísticos de mediano alcance de Irán tienen una capacidad de más de 1,200 millas (1,930 kilómetros), lo que los sitúa dentro del alcance de bases estadounidenses tan lejanas como el oeste de Turquía y en todo Oriente Medio, incluyendo Israel y los Estados del Golfo.

Los Estados del Golfo, que albergan varias bases estadounidenses, temen que cualquier ataque militar estadounidense pueda generar una reacción en su contra. Un contraataque iraní podría afectar ciudades de Israel.

Antes de los ataques de hoy, funcionarios estadounidenses afirmaron que esperaban que Irán respondiera rápidamente a cualquier ataque y probablemente lanzara misiles contra bases y embajadas estadounidenses. También se espera que la red de fuerzas paramilitares aliadas de Teherán ataque intereses estadounidenses en la región.