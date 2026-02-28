¿Qué es el lujo silencioso masculino?

En la moda masculina actual, una corriente estética está ganando terreno entre los hombres, y particularmente, dentro de la comunidad latina: el llamado “lujo silencioso”. Se trata de un enfoque al vestir que se aleja del exhibicionismo y de los logos visibles, para apostar por calidad y sobriedad. Más que mostrar riqueza, este estilo busca prendas que funcionen en múltiples contextos y que, al mismo tiempo, reflejan un gusto refinado y discreto.



Este concepto que asociamos mayormente con marcas de alta gama europeas, hoy se refleja también en propuestas más asequibles y adaptadas al hombre moderno, como la de George Kent. Una marca latina con piezas atemporales que llega a Estados Unidos con una propuesta de atuendos elevados y discretos.

Los diseños de la marca masculina son clásicos y atemporales. Fotos: Cortesía

Hemos visto esta línea de ropa en algunas celebridades como el actor y cantante Carlos Ponce y el conductor Carlos Adyan. Una nueva generación que intenta encontrar un equilibrio entre las dos culturas y busca crear confianza sin la atracción de las tendencias pasajeras, este enfoque de moda ha sido particularmente atractivo. No quieren logotipos llamativos ni apariencias ostentosas, sino piezas que se prestan para múltiples ocasiones: desde una reunión de trabajo informal hasta una cena relajada.



George Kent es una marca de moda masculina latinoamericana conocida por sus básicos elevados: camisas, polos y camisetas hechas con algodón Pima de alta calidad, una fibra que mayormente se cultiva en Perú y algunas regiones de Sudamérica y que es conocida por su suavidad, durabilidad y caída impecable, que redefinen los esenciales en el guardarropa masculino.

Más que mostrar riqueza, este estilo busca prendas que funcionen en múltiples contextos./Fotos:Cortesía

Así como esta marca existen otras que representan un puente entre la moda tradicional y una estética más moderna, funcional y sostenible, sin renunciar a la calidad. Conoce más de esta marca en https://georgekent.com.

