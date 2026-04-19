Vitaminas por vena a domicilio: el servicio wellness que gana terreno en torres de Nueva York

En Nueva York, ciudad donde el lujo inmobiliario parece no tener techo, surgió una nueva tendencia que mezcla bienestar, comodidad y estatus: recibir terapias intravenosas con vitaminas sin salir del edificio.

Lo que hace pocos años estaba asociado a clínicas privadas, hoteles exclusivos o celebridades, ahora empieza a formar parte del menú de amenities en algunas torres residenciales de alto nivel. Residentes pueden solicitar sesiones de hidratación intravenosa y mezclas de vitaminas directamente en su departamento o en áreas wellness del edificio.

La tendencia fue destacada por The New York Times y refleja cómo cambió la competencia entre desarrolladores inmobiliarios en Manhattan, Brooklyn y otras zonas premium: ya no alcanza con gimnasio, rooftop o pileta. Ahora también se vende bienestar bajo demanda.

Un amenity inesperado: terapias IV en departamentos de lujo

Las llamadas IV drips consisten en la administración intravenosa de fluidos, vitaminas y otros suplementos a domicilio, en manos de personal entrenado. Las combinaciones varían según la empresa, pero suelen promocionarse para hidratación rápida, recuperación después de viajes largos, cansancio físico o mental, resaca y/o jet lag. También se ofrecen “boost” de energía y “terapias de apoyo inmunológico”.

En muchos casos, el proceso dura entre 30 y 60 minutos y se agenda como cualquier otro servicio del edificio.

Residentes de edificios premium en Nueva York incorporan terapias IV como nuevo servicio wellness a domicilio. Crédito: Imagen creada con AI / Georgina Elustondo | Impremedia

Cómo llegaron a los edificios de lujo

La industria residencial de alta gama en Nueva York lleva años en una carrera por diferenciarse. Primero fueron los gimnasios privados. Luego aparecieron spas internos, salas de coworking, canchas deportivas, simuladores de golf, cines privados, servicios premim para mascotas, chefs invitados y wellness coaching, entre otros lujos.

Ahora se suma la salud personalizada en casa. Y ya no se trata solo de masajistas o estilistas, sino de médicos y enfermeros con tecnología médica de última generación.

Es que, para muchos compradores o inquilinos premium, el valor ya no está solo en los metros cuadrados, sino en cuánto tiempo y esfuerzo les ahorra el lugar donde viven.

Por qué seduce tanto

La propuesta conecta con algo muy neoyorquino: la falta de tiempo. En una ciudad donde cada minuto vale, evitar traslados y recibir atención en casa tiene atractivo inmediato. También influye la cultura del rendimiento personal: sentirse mejor, recuperarse rápido y seguir produciendo.

A eso se agrega un componente aspiracional. Tener acceso a servicios exclusivos sigue siendo parte del mercado de lujo.

Lo que dicen médicos y expertos: polémica y advertencias

No todos celebran la moda. La Cleveland Clinic explica que muchas personas sanas pueden obtener vitaminas y minerales suficientes mediante alimentación equilibrada y que la hidratación oral suele ser adecuada en la mayoría de los casos cotidianos. También advierte que las terapias intravenosas no están libres de riesgos.

Entre las posibles complicaciones mencionan irritación o inflamación de venas, infecciones, exceso de ciertos nutrientes, reacciones adversas y gastos elevados sin beneficio comprobado.

La Harvard Medical School también señaló que muchos de estos tratamientos wellness prometen más de lo que la evidencia científica confirma para personas sanas.

Los especialistas remarcan una diferencia importante: una terapia IV puede ser necesaria en contextos médicos concretos —deshidratación severa, ciertos déficits o atención clínica—, pero eso no equivale a que cualquier persona necesite “vitaminas por vena” como rutina.

En otras palabras: lujo y necesidad médica no son lo mismo.

Las Vegas convirtió las terapias IV en parte del negocio wellness para turistas y residentes premium. Crédito: Imagen creada con AI / Georgina Elustondo | Impremedia

El contraste que resume a Nueva York

La expansión de este servicio ocurre en una ciudad donde miles de familias siguen buscando alquiler accesible y enfrentan altos costos de vida. Mientras unos edificios suman sueros vitamínicos como ventaja competitiva, otros residentes luchan simplemente por sostener la renta.

Ese contraste explica por qué la tendencia despierta tanta curiosidad.

¿Puede llegar a otras ciudades?

Sí. En realidad, en varios mercados ya está ocurriendo. Nueva York no inventó el fenómeno, pero sí ayuda a visibilizarlo. Las terapias IV a domicilio y los servicios wellness premium vienen creciendo desde hace años en ciudades con alto poder adquisitivo, turismo fuerte y cultura enfocada en rendimiento personal, imagen y conveniencia.

Miami: wellness, estética y turismo de lujo

Miami es uno de los mercados más activos. Empresas de IV therapy ofrecen visitas a casas, hoteles, yates y condominios de lujo en zonas como Brickell, Miami Beach y Sunny Isles. Allí se promocionan paquetes para hidratación, recuperación después de fiestas, jet lag y “beauty boosts”, impulsados por el turismo premium y una fuerte cultura fitness.

Los Ángeles: celebridades y rendimiento

En Los Ángeles, el servicio se expandió entre ejecutivos, influencers y profesionales del entretenimiento. Muchas marcas venden sesiones orientadas a energía, recuperación física, piel y bienestar integral. La combinación entre imagen personal y agendas intensas ayudó al crecimiento.

Las Vegas: resaca y convenciones

Las Vegas convirtió la terapia IV en negocio visible hace tiempo. Clínicas móviles y servicios a hoteles se hicieron populares con promesas de recuperación rápida después de noches largas, congresos o eventos masivos. Es uno de los ejemplos más claros de cómo el servicio salió del entorno médico tradicional y entró al consumo lifestyle.

Dallas y Houston: lujo residencial y vida corporativa

En Texas, ciudades como Dallas y Houston también muestran expansión de servicios móviles de wellness. Allí el público suele ser ejecutivo, familias de alto ingreso y residentes de barrios premium que priorizan comodidad y atención en casa.

Scottsdale, Phoenix y otros polos emergentes

Mercados de Arizona, Nashville, Austin y zonas exclusivas de California también vieron crecer este segmento, especialmente donde conviven clima cálido, turismo, deporte amateur intenso y población con alto gasto en bienestar.

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