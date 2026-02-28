Reportan 13 casos de sarampión en centro de detención migratoria en El Paso

Al menos 13 personas recluidas en el centro de detención migratoria Camp East Montana, en las afueras de El Paso, Texas, han contraído sarampión, según informaron autoridades estatales y federales citadas por The New York Times.

El brote ocurre en medio de cuestionamientos de legisladores sobre las condiciones en instalaciones utilizadas para retener a migrantes.

Lauren Bis, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, indicó que los 13 casos fueron detectados dentro del centro y que los afectados están en cuarentena. Añadió que el personal sanitario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas suspendió “todo movimiento dentro del centro” como medida preventiva.

“El personal médico continúa monitoreando el estado de salud de los detenidos y tomará las medidas necesarias para prevenir nuevos contagios”, afirmó Bis, quien sostuvo que los recluidos reciben atención médica adecuada.

El Departamento de Salud de Texas confirmó que este mes se han registrado 17 casos de sarampión en el condado de El Paso. Cuatro de ellos fueron verificados por el Departamento de Salud Pública de la ciudad, que aclaró que el centro de detención no está bajo su jurisdicción.

Camp East Montana es una instalación de gran escala construida el año pasado en la base militar de Fort Bliss para albergar a miles de migrantes detenidos.

Según The New York Times, no es el único centro afectado por la enfermedad: a comienzos de año se reportaron al menos dos casos en el Centro de Procesamiento de Inmigración de Dilley, en Texas, y otro más en un centro de detención en Florence, Arizona.

Repunte nacional de contagios

En 2024, Estados Unidos reportó más de 2,200 casos de sarampión, la cifra más alta desde 1991, y este año 28 estados han notificado infecciones, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, citados por el diario.

El virus se transmite por el aire cuando una persona infectada tose o estornuda y es altamente contagioso. Aunque muchos casos son leves, una de cada cinco personas no vacunadas requiere hospitalización.

Las tasas de vacunación han disminuido en distintas regiones, incluido el oeste de Texas, donde en algunas áreas no se alcanza el objetivo federal del 95%. Más allá del brote, legisladores demócratas han expresado preocupación por las condiciones en Camp East Montana.

La congresista Verónica Escobar, que representa a El Paso en el Congreso, señaló que los casos no deberían sorprender y cuestionó la gestión del operador del centro, Acquisition Logistics, al que calificó de “incompetente”.

También pidió que se investigue si la empresa cumple con los estándares federales en materia de atención médica y otros servicios.

Piden el cierre del centro

Dos docenas de miembros del Congreso enviaron el jueves una carta a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y al director interino de ICE, Todd Lyons, solicitando el cierre del centro.

En la misiva, según The New York Times, los legisladores informaron que al menos tres personas han muerto en la instalación desde diciembre, una de ellas en un caso que el médico forense del condado declaró homicidio.

También denunciaron presunta alimentación inadecuada, problemas en el sistema de alcantarillado y acceso irregular a asistencia legal. La carta indica además que Acquisition Logistics recibió $1,200 millones de dólares del gobierno federal para operar el centro, pese a no tener experiencia previa en la gestión de instalaciones de detención migratoria.

