Estos son los tres inmigrantes que han muerto bajo custodia de ICE en El Paso este año
Las críticas contra ICE aumentan tras la muerte de tres migrantes bajo custodia en el centro Camp Montana, instalado en una base militar de El Paso
Tres inmigrantes han muerto bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en un centro de detención instalado en una base militar en el sur de Texas, una situación que ha reavivado las críticas de organizaciones de derechos humanos y legisladores por las condiciones y el manejo de los detenidos en estas instalaciones.
Las muertes ocurrieron en menos de dos meses dentro del campamento conocido como Camp East Montana, ubicado en Fort Bliss, cerca de la ciudad fronteriza de El Paso, uno de los mayores centros de detención migratoria del país.
Camp East Montana es un complejo compuesto por tiendas de campaña levantadas dentro de una base militar y alberga a miles de migrantes. Según datos oficiales, más de 2,900 personas permanecían detenidas en la instalación a inicios de enero.
Organizaciones como la ACLU han denunciado un patrón de abusos en este tipo de centros temporales, incluyendo uso excesivo de la fuerza, negligencia médica, falta de acceso legal y condiciones inadecuadas de alimentación y salud.
Víctor Manuel Díaz, 36 años, Nicaragua
El caso más reciente corresponde a Víctor Manuel Díaz, un migrante nicaragüense de 36 años, cuya muerte fue confirmada por ICE esta semana.
De acuerdo con la agencia, Díaz fue hallado inconsciente dentro de su alojamiento y posteriormente declarado muerto. ICE señaló que se trataría de un presunto suicidio, aunque aclaró que la causa oficial continúa bajo investigación.
El migrante había sido detenido el 6 de enero en Minneapolis, en el estado de Minnesota, durante uno de los operativos migratorios intensificados por la Administración Trump en varias ciudades del país.
Díaz había ingresado a Estados Unidos en marzo de 2024 por la frontera con México, donde se entregó a las autoridades y recibió un permiso temporal de entrada, una práctica permitida bajo la legislación migratoria vigente en ese momento.
Geraldo Lunas Campos, 55 años, Cuba
La segunda muerte ocurrió el 3 de enero y corresponde a Geraldo Lunas Campos, un ciudadano cubano de 55 años.
ICE informó inicialmente que el hombre presentó “dificultad médica” mientras se encontraba bajo custodia y que su fallecimiento estaba siendo investigado. Según la agencia, Lunas había sido ubicado en una unidad de aislamiento tras un incidente relacionado con la entrega de medicamentos.
Sin embargo, una investigación del Washington Post reveló posteriormente que un empleado del médico forense del condado indicó a la familia que la muerte habría sido causada por asfixia por compresión del cuello y el pecho, y que el caso podría ser clasificado como homicidio, a la espera de los resultados toxicológicos.
Un exdetenido que compartía el área de aislamiento aseguró haber visto a varios guardias forcejear con Lunas y escucharlo repetir: “No puedo respirar”, antes de perder el conocimiento.
Francisco Gaspar-Andrés, 48 años, Guatemala
El primer fallecimiento reportado en el campamento ocurrió el 3 de diciembre. La víctima fue Francisco Gaspar-Andrés, un migrante guatemalteco de 48 años.
ICE informó que Gaspar-Andrés murió en un hospital de El Paso tras ser trasladado desde el centro de detención. En un comunicado posterior, la agencia señaló que el personal médico atribuyó la muerte a insuficiencia hepática y renal, considerada de origen natural.
La institución indicó que la causa formal también permanecía pendiente al momento del anuncio.
