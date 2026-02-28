Reportan que ataque de EE.UU. e Israel a Irán impactó a escuela de niñas con víctimas mortales y heridas

Decenas de niñas y otras más habrían resultado heridas en uno de los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, en la escalada autorizada por Estado Unidos, según varios medios.

El reporte se basa en información de la agencia estatal iraní IRNA, que indica que en la escuela en Minad, al sur del país, fue atacada, donde ya suman 50 muertes y decenas de heridas.

Tras los ataques contra Irán, el presidente Donald Trump instó al pueblo iraní a “tomar las riendas de su destino” y alzarse contra el liderazgo islámico que ha gobernado desde 1979.

Se reportan ataques en las zonas cercanas a las oficinas del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se sumó al llamado de Trump en justificación de los ataques, algo sobre lo que ha presionado desde el arribo del republicano a la Casa Blanca.

“Nuestra operación conjunta creará las condiciones para que el valiente pueblo iraní tome las riendas de su destino”, declaró Netanyahu.

Hay reportes que el secretario de Estado, Marco Rubio, informó a algunos congresistas sobre el ataque a Irán. Se desconoce si el representante Gabe Vásquez (Nuevo México) estuvo entre quienes fueron informados, pero expresó este sábado su rechazo a los ataques.

“Apoyo al pueblo iraní que busca liberarse de un régimen opresor, y debemos mantener la convicción de que nunca se debe permitir que Irán construya ni despliegue un arma nuclear. Pero la escalada militar unilateral de esta Administración no solo pone en riesgo la vida de nuestros militares y un conflicto regional más amplio, sino que también viola nuestra Constitución, que otorga la facultad de declarar la guerra al Congreso, no a un solo presidente”, acusó Vásquez en un comunicado.

Agregó que los ataques en Venezuela y otros orientan recursos estadounidenses en contra de la voluntad del pueblo.

“Desde Venezuela hasta Oriente Medio, los estadounidenses han dejado claro que están cansados ​​de que el dinero de sus contribuyentes se utilice para financiar conflictos interminables en el extranjero, y quieren un liderazgo centrado en reducir costos, fortalecer nuestra economía y brindar seguridad y oportunidades aquí en el país, no en arrastrarnos a otro conflicto prolongado en el extranjero”, expresó. “Como miembro del Comité de las Fuerzas Armadas de la Cámara de Representantes, exijo transparencia a esta Administración sobre cuál es su estrategia a largo plazo en Irán y cómo esta sirve a nuestros intereses estadounidenses”.