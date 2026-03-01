Beneficios de comer hígado y cómo cocinarlo sin que quede seco o amargo

En medio del aumento sostenido del precio de la carne en Estados Unidos, el secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr. sugirió esta semana volver a alimentos tradicionales y nutritivos como el hígado para enfrentar el encarecimiento del consumo proteico.

La recomendación generó debate, pero también puso el foco en un dato concreto: el hígado es uno de los alimentos más densos en nutrientes y, además, suele ser más económico que otros cortes de carne. En tiempos donde el costo de vida presiona el presupuesto familiar, esta víscera vuelve a escena.

Robert F. Kennedy Jr. pide comer hígado para enfrentar alto costo de la carne de res. Crédito: AP

Más allá de la polémica política, la pregunta es válida: ¿realmente es tan beneficioso comer hígado? La respuesta corta: sí, pero con moderación.

Beneficios de comer hígado

El hígado es uno de los alimentos más nutritivos que existen y, al mismo tiempo, uno de los más subestimados. Durante décadas, fue parte central de la cocina tradicional en muchos hogares, pero perdió popularidad por su sabor intenso y su textura particular.

Hoy, de la mano de un Kennedy, vuelve a generar interés. Y, argumentos, no faltan: veamos por qué su densidad nutricional es difícil de igualar.

Es una bomba de hierro

El hígado (especialmente el de res) es una de las fuentes más ricas de hierro hemo, el tipo que el cuerpo absorbe con mayor facilidad. Puede ayudar a prevenir o mejorar la anemia ferropénica.

Una porción pequeña aporta una cantidad significativa del requerimiento diario.

Altísimo en vitamina A

Contiene grandes niveles de vitamina A en forma activa (retinol), fundamental para:

Sistema inmune.

Salud visual.

Piel.

Función celular.

Es tan concentrado que no hace falta comerlo en grandes cantidades.

Rico en vitaminas del complejo B

Especialmente vitamina B12, clave para:

Formación de glóbulos rojos.

Energía.

Salud neurológica.

También aporta B2, B3, B5 y ácido fólico.

Excelente fuente de proteínas

Es proteína completa, con todos los aminoácidos esenciales. Ideal para quienes buscan opciones nutritivas sin recurrir a suplementos.

Aporta zinc y cobre

Minerales esenciales para el sistema inmune y la producción de colágeno.

¿Es bueno comer hígado todos los días?

No. Por su altísimo contenido de vitamina A, lo recomendable es consumirlo con moderación, una o dos veces por semana, en porciones controladas.

Personas embarazadas o con ciertas condiciones médicas deben consultar con un profesional antes de incorporarlo regularmente.

El hígado de res contiene altos niveles de hierro Crédito: Shutterstock

Cómo cocinar hígado para que quede tierno y sabroso

El mayor error al preparar hígado es sobrecocinarlo. Eso lo vuelve duro y con sabor amargo. Aquí, algunas claves.

Remojarlo antes: Déjalo en leche durante 30 a 60 minutos. Esto suaviza el sabor y reduce el amargor. Secarlo bien antes de cocinar: La humedad impide que se selle correctamente. Cocción rápida: Calienta una sartén a fuego medio-alto con aceite o mantequilla. Cocina: 2 a 3 minutos por lado. Debe quedar ligeramente rosado en el centro. Si lo dejas más tiempo, se endurece. Combinarlo con cebolla: La cebolla caramelizada equilibra el sabor intenso del hígado. Otras formas de prepararlo: en paté casero, a la plancha con limón o en guisos cortado en tiras (triturado en pequeñas cantidades dentro de hamburguesas para aumentar valor nutricional).

El hígado no es un alimento “de moda”, pero sí uno de los más nutritivos disponibles. Bien preparado, puede ser tierno, sabroso y extremadamente beneficioso. Y, lo más importante: no hace falta comer grandes cantidades para obtener sus beneficios.

