Fácil y rápido: “arroz frito”sin arroz y sin carbohidratos

La coliflor es una hortaliza nutritiva y versátil, consolidándose como el ingrediente ideal para sustituir carbohidratos refinados y cereales ricos en almindón como el arroz. Hoy compartimos una receta de arroz frito a base de coliflor, una alternativa deliciosa y ligera que mantiene todo el sabor sin utilizar un solo grano de cereal.

La coliflor tiene una estructura y textura ideal para este propósito, pues al procesar sus “arbolitos” se crean pequeños granos que aportan la misma sensación en boca que el arroz tradicional. El secreto del éxito reside en combinarla con ingredientes que aporten potencia y frescura.

Perfil nutricional: ciencia tras la hortaliza

La coliflor es una hortaliza de la familia de las crucíferas con un gran potencial nutricional, destacando por ser rica en compuestos bioactivos. Es el aliado perfecto para quienes buscan una alimentación basada en ciencia sin sacrificar el placer de comer.

1. Aliada en la pérdida de peso: Es ideal para regímenes de control de peso por dos puntos clave: su baja densidad calórica, que permite consumir grandes volúmenes con un aporte mínimo de calorías, y su capacidad para el control del apetito. Al ser rica en fibra y triptófano, ayuda a prolongar la sensación de saciedad y a reducir la ansiedad por comer entre horas.

2. Protección cardiovascular y arterial: La combinación de biocompuestos antioxidantes potentes como la vitamina C, sulforafanos e isotiocianatos mejora la circulación sanguínea. Su consumo habitual ayuda a reducir los niveles de colesterol LDL y a prevenir la hipertensión.

3. Digestión óptima y bienestar intestinal: Actúa como un laxante natural debido a su alto contenido de fibra, que estimula el movimiento intestinal y facilita el tránsito, previniendo de manera efectiva el estreñimiento crónico.

4. Refuerzo inmunológico: Su perfil es vital para fortalecer las defensas, gracias a la vitamina C, esencial para proteger las células del daño oxidativo. Además, posee propiedades anticancerígenas; estudios sugieren que sus isotiocianatos ayudan a neutralizar radicales libres y prevenir mutaciones celulares.

Receta: arroz frito de coliflor (sin arroz)

Ingredientes

1 coliflor grande.

grande. 200 g de camarones pelados.

pelados. 1 zanahoria rallada.

rallada. La parte verde de 2 cebollines .

. 1 trocito de jengibre fresco .

. 2 huevos .

. Aceite de oliva virgen extra (AOVE) .

. Sal y pimienta al gusto.

Paso a paso para la elaboración

Preparación de la base: Empieza cortando los arbolitos de la coliflor y colócalos en un procesador de alimentos. Tritura un par de minutos hasta obtener una textura granulada similar al arroz. Cocción de la proteína: En una sartén con un poco de aceite de oliva, prepara unos huevos revueltos y reserva. Salteado de mariscos: Añade un poco más de aceite y dora los camarones con el jengibre rallado, sal y pimienta. Reserva junto a los huevos. Vegetales y ensamblaje: En la misma sartén, agrega la zanahoria rallada y la parte verde de la cebollin. Saltea brevemente e incorpora la coliflor procesada. Incorpora los camarones y los huevos, mezclando todo muy bien para que los sabores se unifiquen.

Es muy importante, no cocinar la coliflor en exceso o se volverá blanda. El objetivo es que quede suelta y al dente para emular perfectamente al arroz frito.

Sigue leyendo: