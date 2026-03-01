Trump afirma que EE.UU. hundió nueve buques de guerra de Irán

El presidente Donald Trump afirmó este domingo que fuerzas estadounidenses destruyeron nueve buques de guerra iraníes y el cuartel general de su Armada, en el marco de la ofensiva militar lanzada contra la República Islámica.

“Me acaban de informar que hemos destruido y hundido nueve buques de guerra iraníes, algunos de ellos relativamente grandes e importantes”, escribió el mandatario en Truth Social. “Vamos a por el resto. ¡Pronto también estarán en el fondo del mar!”, añadió.

En tono sarcástico, sostuvo que, tras los ataques, “por lo demás, su Armada está muy bien”.

Las declaraciones se produjeron el mismo día en que la Guardia Revolucionaria de Irán aseguró haber alcanzado al portaaviones estadounidense USS Abraham Lincoln con misiles, una afirmación que el Comando Central de Estados Unidos desmintió.

Operación “Furia Épica”

En declaraciones a NBC, Trump dijo que la ofensiva militar iniciada el sábado avanza con mayor rapidez de lo previsto.

Según explicó al periodista Joe Kernen, la operación —denominada por el Pentágono “Furia Épica”— está “adelantada a lo previsto”.

Washington ha informado de la muerte de al menos tres militares estadounidenses desde el inicio de la campaña, una serie de ataques coordinados entre Estados Unidos e Israel contra objetivos en Irán.

Escalada regional

La ofensiva coincide con uno de los momentos más críticos para la República Islámica desde su fundación en 1979. En el contexto de la operación murieron el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, y miembros clave de la cúpula militar del país.

Irán ha prometido represalias y ha lanzado ataques contra Israel y varios aliados regionales de Estados Unidos, entre ellos Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin y Kuwait, donde Washington mantiene bases militares.

En paralelo, las autoridades iraníes trabajan en la designación de un sucesor para Jameneí y han establecido un triunvirato para gestionar la transición política.

Con información de EFE.

