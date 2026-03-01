Irán declara 40 días de luto por muerte de Jameneí; promete venganza

Las autoridades iraníes confirmaron este domingo la muerte del líder supremo, el ayatolá Ali Jameneí, tras los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel, y anunciaron 40 días de luto oficial en todo el país.



La Guardia Revolucionaria informó en un comunicado que la nación perdió a su “gran líder” y aseguró que su muerte, a los 86 años, ocurrió a manos de quienes calificó como “terroristas y exterminadores de la humanidad”. El cuerpo militar prometió una respuesta con un castigo “duro, decisivo y lamentable”.



Un presentador de la televisión estatal anunció el deceso a las 5:00 de la mañana, hora local, mientras la emisora transmitía imágenes de archivo con una banda negra en señal de duelo.

Jameneí murió en su despacho en Teherán

Según medios oficiales, Jameneí murió en su oficina, ubicada en un complejo en el centro de Teherán, donde se encontraba cuando comenzaron los bombardeos.



La televisión estatal afirmó que su muerte en funciones demuestra que permaneció “al frente de sus responsabilidades” hasta el final.



Además, la agencia Fars informó que la hija, el yerno y el nieto del líder supremo también murieron en los ataques.

Mueren altos mandos iraníes en los bombardeos

La Guardia Revolucionaria iraní prometió abiertamente venganza tras confirmar la muerte de Ali Jameneí y aseguró que la nación no dejará en paz a sus “asesinos” hasta que enfrenten un castigo “duro, decisivo y lamentable”. El cuerpo militar afirmó que la respuesta formará parte de la mayor operación militar de su historia contra objetivos de Estados Unidos e Israel.

Irán confirmó igualmente la muerte del comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, el general Mohamad Pakpur, y del secretario del Consejo de Defensa, Ali Shamjani.



Shamjani fue una figura clave en la estrategia de defensa iraní y ejerció como secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional entre 2013 y 2023.

Se activa un periodo de transición en el poder

Tras el fallecimiento de Jameneí, se estableció un consejo para dirigir el país durante el periodo de transición. Este estará integrado por el presidente Masud Pezeshkian, el jefe del Poder Judicial, Golamhosein Mohseni Eyei, y un jurista del Consejo de los Guardianes, según la agencia estatal IRNA.

Pezeshkian advirtió que el asesinato “no quedará sin respuesta” y aseguró que los responsables se arrepentirán.

Nueva oleada de ataques y tensión regional

El Ejército israelí anunció una nueva ofensiva contra objetivos militares en el oeste y centro de Irán, incluyendo sistemas de defensa aérea y centros de comando.



Desde el inicio de la operación conjunta, ambas partes han intercambiado ataques con drones y misiles. Irán lanzó proyectiles contra Tel Aviv y Jerusalén, así como contra países aliados de Estados Unidos en la región.



La Media Luna Roja cifró en más de 200 los muertos tras los bombardeos.

Reuniones de emergencia en la ONU y el OIEA

El Consejo de Seguridad de la ONU celebró una reunión de emergencia ante el riesgo de una escalada regional.



Asimismo, la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) convocó una sesión extraordinaria en Viena para analizar la situación.

