Irán confirmó haber derribado un dron estadounidense

La Guardia Revolucionaria de Irán confirmó este domingo el derribo de un dron MQ-9 Reaper perteneciente al Ejército de Estados Unidos en la zona sur del país un día después de los bombardeos.

La agencia de noticias Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, informó que la Fuerza Aeroespacial empleó sistemas de defensa avanzados para neutralizar la aeronave.

“La Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaría ha derribado un avanzado dron MQ-9 Reaper que pertenece al Ejército de Estados Unidos en el sur del país”, señaló el medio iraní.

Hasta el momento, el cuerpo militar de élite no ha proporcionado detalles adicionales sobre la ubicación exacta del impacto, informó EFE.

Ofensiva contra bases estadounidenses en la región

Simultáneamente, el Ejército iraní anunció el inicio de una serie de ataques dirigidos contra instalaciones militares de Estados Unidos. La operación abarcó diversos puntos estratégicos en el golfo Pérsico y el Kurdistán iraquí.

“Hace unos minutos, los pilotos de la Fuerza Aérea del Ejército de la República Islámica de Irán bombardearon, con éxito y en varias etapas, las bases estadounidenses en los países del golfo Pérsico y en la región del Kurdistán iraquí”, apuntó el Ejército.

Impacto en el espacio aéreo y países vecinos

La respuesta de Teherán se ha extendido a territorios como Jordania, Arabia Saudí, Catar, Baréin, Emiratos Árabes Unidos e Irak. La actividad militar ha forzó el cierre del espacio aéreo en la región, afectando a los principales centros de conexión aeroportuaria del mundo.De acuerdo con la agencia oficial de noticias emiratí WAM, se reportaron daños materiales en los aeropuertos de Abu Dabi, Dubai y Manama.

Asimismo, se registraron caídas de misiles interceptados en áreas urbanas e industriales de Catar y Emiratos Árabes Unidos.Balance de víctimas y daños materiales

En Emiratos Árabes confirmó al menos una muerte. Por su parte, la organización Media Luna Roja informó que en Irán la cifra de fallecidos supera las 200 personas.El foco de mayor afectación en territorio iraní se localiza en una escuela de primaria en Minab.

Sigue leyendo:

– Irán declara 40 días de luto por muerte de Jameneí; promete venganza

– ¿Qué queda del programa nuclear de Irán y qué amenaza supone?

– Ataques de Irán contra Israel dejan un muerto y 121 heridos tras eliminación de Alí Jamenei