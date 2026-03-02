Código Azul regresa mientras temperaturas caen en Nueva York y Newark

Los neoyorquinos pudieron sentir un poco del clima primaveral el sábado; ahora, otra ráfaga de invierno se instala de nuevo, activando alertas de Código Azul, con temperaturas mínimas nocturnas que bajan a 14 °F y la sensación térmica a menos de 14 ºF.

Central Park llegó a los 54 ºF el sábado, el día más cálido desde el 9 de enero, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS). Pero duró muy poco.

La Gran Manzana decretó un Código Azul para el domingo, que se amplía hasta este lunes en la mañana mientras las temperaturas bajaron en la noche, a medida que un frente frío avanza por la zona, según la oficina del NWS.

“Tendremos suerte si llegamos al punto de congelación”, indicó el meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional, Joe Pollina, sobre el pronóstico del lunes.

Se estima que las temperaturas máximas para el lunes se mantengan cerca de los 30 ºF, aproximadamente entre 10 y 15 grados por debajo del promedio estacional de alrededor de 45 grados a inicios de marzo.

El alcalde Zohran Mamdani aseguró que la ciudad está intensificando la difusión en las calles, instalando autobuses calefactados y abriendo más centros de convivencia, incluyendo algunos en escuelas públicas. Agregó que los empleados sociales laborarían las 24 horas para animar a los neoyorquinos sin hogar a que se queden en un sitio seguro.

Los equipos móviles distribuirán mantas, ropa de abrigo y otros suministros y podrán transportar personas a refugios o centros de calentamiento, informó Gothamist.

Newark extendió su código azul hasta el martes a las 9:00 de la mañana. Las autoridades municipales hicieron un llamado a los residentes a abrigarse y a estar pendientes de sus vecinos, particularmente si son personas mayores y las personas con enfermedades crónicas.

Pollina dijo que el alivio está a la vista para finales de esta semana.

Se espera que el martes se mantenga ligeramente por debajo de lo normal, con máximas en torno a los 39 º F y un breve periodo de lluvia y nieve por la mañana, que se transformará en lluvia en la tarde. Para el miércoles, las temperaturas deberían volver a rondar los 40 ºF.

“Para el jueves, empezamos a ver temperaturas que superan lo normal, llegando a los 39 ºF“, dijo Pollina. “Después de este lunes, empezaremos a ver una tendencia al calentamiento”.

