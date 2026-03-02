El optimismo creciente entre los líderes de pequeñas y medianas empresas sugiere crecimiento para Nueva York

El optimismo empresarial está regresando entre los líderes de pequeñas y medianas empresas al inicio de 2026, impulsando la confianza y los planes de crecimiento.

La encuesta Business Leaders Outlook de 2026, publicada en enero por JPMorgan Chase, muestra un cambio desde junio de 2025, cuando los desafíos económicos y la incertidumbre sobre políticas y aranceles llevaron a algunos líderes a posponer sus planes de negocio.

Las empresas medianas, que suelen estar más expuestas a cambios geopolíticos y regulatorios, registraron una caída significativa en la confianza empresarial y económica en junio de 2025. Ahora, a medida que se adaptan a la complejidad del entorno actual, vemos un repunte del optimismo en el mercado medio a nivel nacional, una señal alentadora para el crecimiento, la contratación y la innovación. Por su parte, las pequeñas empresas mantuvieron un optimismo constante durante 2025, aunque no están exentas de preocupaciones internas. Muchos mencionaron la inflación y la presión salarial como los principales retos para 2026 y están tomando medidas para prepararse ante lo que viene.

“Los líderes del Noreste están mostrando una mentalidad orientada a la expansión, con planes de ampliar sus equipos e invertir en nuevos productos y servicios”, dijo Matt Beardall, director del Segmento Noreste de Banca Comercial de J.P. Morgan.

En general, tanto los líderes de pequeñas como de medianas empresas se sienten más seguros para buscar oportunidades de crecimiento, adoptar nuevas tecnologías y, en algunos casos, establecer alianzas estratégicas. Esto es una buena noticia para los emprendedores en Nueva York. Estos son algunos resultados clave de la encuesta sobre las tendencias que se espera impulsen la actividad en Nueva York este año:

1) La inflación sigue siendo la principal preocupación de los propietarios de pequeñas empresas. Tras las elecciones presidenciales de 2024, muchos anticipaban un entorno favorable para los negocios. Sin embargo, para junio de 2025, esa percepción cambió debido a inquietudes sobre la dinámica política, los aranceles, la evolución de las regulaciones y los desafíos económicos globales.

En 2026, el 37% de los encuestados señaló la inflación como su mayor preocupación. El aumento de impuestos fue el segundo tema más citado, con 27%, y el impacto de los aranceles ocupó el tercer lugar, con 22%. Otras preocupaciones incluyeron la gestión del flujo de efectivo, la contratación y los costos laborales.

2) Para los líderes del mercado medio, la incertidumbre sigue siendo un problema. Casi la mitad (49%) de los líderes de empresas medianas encuestados mencionó la “incertidumbre económica” como su principal preocupación, incluso con una perspectiva más positiva que hace unos meses. El crecimiento de ingresos y ventas fue el segundo tema más citado, con 33%, mientras que los aranceles y la mano de obra ocuparon el tercer lugar, con 31%.

3) Los aranceles están impactando los costos empresariales. El 61% de los líderes de empresas medianas afirmó que los aranceles han tenido un efecto negativo en el costo de hacer negocios.

4) A pesar de los desafíos, los líderes son optimistas en sus propias empresas. Aunque la perspectiva general es mixta, el 74% de los propietarios de pequeñas empresas y el 71% de las empresas medianas se muestran optimistas sobre el futuro de sus negocios en 2026.

5) La adaptación es clave. Para los propietarios de pequeñas empresas encuestados en todo EE. UU., responder a las presiones constantes es fundamental en 2026. Crear reservas de efectivo (47%), renegociar términos con proveedores (36%) y aumentar inversiones en marketing y tecnología están entre las principales prioridades.

6) Grandes planes en el horizonte. La mayoría de los líderes de empresas medianas espera un crecimiento de ingresos este año, y casi tres de cada cinco (58%) planean lanzar nuevos productos o servicios en el próximo año, mientras que el 53% busca expandirse a nuevos mercados nacionales o internacionales. El 49% afirma que está explorando alianzas o inversiones estratégicas.

Conclusión

El repunte del optimismo entre los líderes empresariales de EE. UU. al inicio del año está preparando el terreno para un 2026 activo. Con planes de crecimiento ambiciosos y un enfoque en el futuro, el impulso en Nueva York puede ser clave para quienes buscan lanzar, hacer crecer o escalar su negocio este año.

