Gobierno de Trump contratará aviones para sacar a estadounidenses de Medio Oriente

El gobierno del presidente Donald Trump contratará aviones para evacuar a cerca de 1,600 estadounidenses que permanecen varados en Medio Oriente en medio de la Operación Furia Épica en Irán, confirmó este martes el secretario de Estado Marco Rubio ante periodistas en la Casa Blanca.

En un mensaje publicado en Truth Social, Trump informó que “más de 9,000 estadounidenses han regresado sanos y salvos a casa desde Oriente Medio” desde el inicio de la operación.

El mandatario instó a los ciudadanos que aún permanecen en la región a registrarse en Step.State.Gov para recibir opciones de viaje, y aseguró que el Departamento de Estado ya está “alquilando vuelos gratuitos y reservando opciones comerciales”.

Rubio detalló que el traslado se realizará mediante “vuelos chárter, vuelos y transportes militares, mayores oportunidades comerciales y, en algunos casos, rutas terrestres” hacia países vecinos con aeropuertos operativos.

El secretario de Estado añadió que “casi 1,600” ciudadanos han solicitado asistencia para salir. “Hemos identificado y seguimos identificando vuelos chárter, opciones de vuelos militares y la ampliación de las opciones de vuelos comerciales”, explicó, al señalar que se trabaja con aerolíneas para enviar aeronaves más grandes con mayor capacidad.

Vuelos tuvieron que regresar

El jefe de la diplomacia estadounidense, sin embargo, reconoció que existen obstáculos operativos. “Hemos tenido un par de casos en los que teníamos aviones en el aire y en camino, y lamentablemente el espacio aéreo se cerró y tuvieron que regresar”, indicó.

Rubio subrayó que el proceso depende de que los ciudadanos se registren ante el Departamento de Estado.

“Necesitamos saber dónde se encuentran. Necesitamos tener la información de contacto de los estadounidenses que necesitan ayuda”, afirmó.

El secretario pidió a los medios de comunicación difundir los números telefónicos del grupo de trabajo del Departamento de Estado (+1-202-501-4444), disponible las 24 horas, así como el sitio web oficial de registro. “Todo comienza sabiendo que están allí”, sostuvo.

Dron en Dubai

En su intervención, Rubio también informó que un dron impactó un estacionamiento adyacente al consulado en Dubai, provocando un incendio, aunque aseguró que todo el personal está contabilizado.

Indicó que Estados Unidos había reducido previamente su personal en varias instalaciones diplomáticas de la región.

Sobre el contexto militar, reiteró que los objetivos de Washington siguen siendo impedir que Irán obtenga un arma nuclear y desmantelar su capacidad misilística. “No se puede permitir jamás que este régimen terrorista (…) tenga armas nucleares”, afirmó, y aseguró que las operaciones avanzan “según lo previsto”.

