Centenares de personas despiden en Irán a los muertos tras ataque a escuela infantil

Centenares de personas despidieron hoy a 165 niñas, maestros y padres que murieron el sábado en un ataque a una escuela infantil en Minab, en el sur de Irán, durante la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra el país persa.

Cientos de personas participaron en el acto entre llantos y lágrimas, con fotos de las niñas y cargando los féretros de madera cubiertos de banderas de Irán que han sido enterrados en más de un centenar de tumbas, excavadas en una amplia zona del cementerio de esta localidad.

El funeral y la ceremonia de entierro de las víctimas mortales del ataque comenzaron a las 8:00 hora local en la plaza de los Mártires de la ciudad de Minab.

El sábado, el colegio de primaria Shajareh Tayyebeh, en la provincia de Hormozg, fue atacado, en un incidente que Irán calificó de “acto bárbaro” y culpó a Israel, y donde murieron decenas de estudiantes, profesores y también padres de las niñas.

El gobernador de la ciudad de Minab, Mohamad Radmehr, dijo al final de la búsqueda de las víctimas el domingo, que “se recuperaron los cuerpos de 165 mártires”.

“Tras horas de trabajo incansable por parte de los equipos de rescate para buscar los cuerpos de los estudiantes mártires en la escuela Shayare Tayebeh, con la finalización de la remoción de escombros, se recuperaron 165 mártires”, señaló el gobernador.

El presidente de la corte de la provincia de Homozgan, Mojtaba Qahremani, detalló al canal oficial Press TV que hasta ahora han sido identificados los cuerpos de 140 personas, cuyos cuerpos pueden ser enterrados, pero hay 25 personas cuyas identidades aún no se han confirmado porque han quedado muy dañados en la explosión.

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, condenó el sábado el ataque asegurando que “este acto bárbaro es otra página negra en el registro de innumerables crímenes cometidos por los agresores contra esta tierra, que nunca se borrarán de la memoria histórica de nuestra nación”.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, negó haber atacado una escuela asegurando que “Estados Unidos no atacaría deliberadamente una escuela”, mientras que el embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, aseguró haber leído algunos informes que “indican” que el bombardeo contra una escuela en Irán fue responsabilidad de su Guardia Revolucionaria, aunque reconoció no disponer de “información exacta”.

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, pidió una investigación “rápida, imparcial y exhaustiva” del ataque a la escuela, recordando que los ataques dirigidos contra civiles o bienes de carácter civil, así como los indiscriminados, “pueden equivaler a crímenes de guerra”.

La Media Luna Roja iraní elevó este martes a 787 la cifra de muertos por los ataques de Israel y Estados Unidos en Irán, que comenzaron el pasado 28 de febrero, aunque las cifras son provisionales debido a las restricciones de acceso, la interrupción casi total de Internet y las dificultades para la verificación independiente sobre el terreno.

