Lotería de Nueva York en vivo: resultados y ganadores del lunes 2 de marzo de 2026

Conoce a los números ganadores del sorteo de NY Lotto, Win 4, Take 5, Cash4Life de la Lotería de Nueva York de hoy lunes 2 de marzo.

La Lotería de Nueva York (New York Lottery) ofrece muchas modalidades de juego a sus jugadores. Los juegos de sorteo incluyen NY Lotto, Pick 10, Numbers, Win 4, Take 5 y Cash4Life.

Números ganadores de Pick10 del lunes 2 de marzo

Los números ganadores son: 06 13 14 16 17 26 34 37 39 45 46 48 56 58 61 68 70 71 72 76

Números ganadores de Numbers del lunes 2 de marzo

Combinación mediodía: 05 04 03

Combinación noche: 09 01 07

Números ganadores de Win 4 del lunes 2 de marzo

Combinación mediodía: 08 05 07 02

Combinación noche: 04 06 08 06

Números ganadores de Take 5 del lunes 2 de marzo

Combinación mediodía: 07 19 29 32 38

Combinación noche: 14 19 31 33 36

Errores comunes que evitar al jugar a juegos de lotería

Cuando se juega la lotería, es importante evitar ciertos errores que disminuyen las posibilidades de ganar.

Por ejemplo, uno de los errores más frecuentes es seleccionar números que se basan en fechas de cumpleaños o aniversarios. Esto hace que se limite la selección de números a solo aquellos entre 1 y 31, por lo que muchos otros quedan desechados y se ignoran y podrían ser potencialmente ganadoras.

Otro error común es no verificar los resultados de la lotería correctamente. Pueden olvidarse revisar ciertos premios menores que podrían haberse ganado. También, es importante verificar los boletos de lotería cuidadosamente, (algunos jugadores han descartado por error boletos con premio).

Para finalizar, se aconseja evitar depender únicamente de la suerte. Aunque la lotería es un juego de azar, hay ciertas reglas que comentábamos más arriba que pueden incrementar las posibilidades de ganar.

Estrategias para elegir tu jugada de lotería

Elegir números de lotería puede ser un reto, pero hay algunas tácticas que pueden facilitar este proceso a la vez que hacen aumentar las posibilidades de ganar.

Una opción es utilizar la estadística, analizando las frecuencias de los números sorteados en sorteos previos y eligiendo aquellos que son más frecuentes. Esto se apoya en la teoría de que los números que salen más veces en el pasado tienen más probabilidades de ser sorteados de nuevo en el futuro.

Otra estrategia es utilizar un enfoque de números fríos y calientes, seleccionando números que no han sido sorteados previamente (números fríos) o números que se sortearon con frecuencia en un período corto (números calientes). Muchos participantes combinan números fríos y calientes en un solo boleto.

También se pueden utilizar sistemas de ruedas, que consisten en seleccionar un grupo de números y combinarlos en diferentes boletos de lotería. Este enfoque garantiza que, si se aciertan algunos números del grupo seleccionado, habrá varios boletos ganadores.

Cómo reclamar tus premios de la lotería de Nueva York

Reclamar las ganancias dela lotería de Nueva York es un proceso fácil y sencillo, pero se deben seguir algunas instrucciones para asegurarse el pago completo sin incidencias.

Para premios de hasta $600, se puede cobrar directamente en cualquier establecimiento autorizado de la Lotería de Nueva York. Si son mayores, es necesario rellenar un formulario de reclamo y presentar el boleto ganador en la oficina central de la Lotería de Nueva York en Schenectady o en cualquier sucursal regional de la Lotería de Nueva York.

Es importante tener en cuenta que las ganancias de la lotería están sujetas a impuestos federales y estatales, por lo que se debe estar preparado para pagar una parte de las ganancias en impuestos.

¿Puedo participar en la Lotería de Nueva York si no resido en Nueva York?

Sí, toda persona mayor de 18 años podrá participar en la Lotería de Nueva York independientemente del lugar en el que resida.

