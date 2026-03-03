Peaje de congestión seguirá en Nueva York: juez federal falla contra DOT de Trump por “caprichoso y arbitrario”

Lewis Liman, juez federal en Manhattan, dictaminó este martes que fue ilegal el intento de la administración de Donald Trump de detener el programa de peajes por congestión de Nueva York, dando un gran triunfo para la gobernadora Kathy Hochul.

Liman escribió que las acciones del secretario del Departamento de Transporte (DOT), Sean Duffy, fueron “arbitrarias y caprichosas, un abuso de discreción y no conformes con la ley” cuando pretendió retirar la aprobación del gobierno federal al programa Tarifa de congestión (CBDTP, Central Business District Tolling Program) en las primeras semanas de la presidencia de Trump en 2025.

La gobernadora Hochul celebró la victoria el martes, declarando que “los intentos ilegales de Donald Trump de pisotear el autogobierno de su estado natal han fracasado estrepitosamente”. “He sido clara desde el primer día: mi administración luchará con todas nuestras fuerzas contra cualquier intento ilegal de la administración Trump de atacar la soberanía del estado Nueva York”, añadió. “Hoy, ganamos de nuevo”.

“Una agencia administrativa no electa no puede tomar decisiones que afecten a grandes segmentos del público basándose en lo que se le ocurra en el momento”, escribió el juez Liman, citado por Daily News. “Debe tomar decisiones razonadas”.

La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA), que administra el peaje y por ley estatal utiliza los fondos para financiar $15 mil millones de dólares en mejoras al transporte público, demandó a los federales en febrero del año pasado, horas después de que Duffy declarara la suspensión del peaje. “He concluido que el alcance de este proyecto piloto, tal como se aprobó, excede la autoridad autorizada por el Congreso”, escribió el secretario del DOT en ese momento.

Duffy también argumentó que “el programa de peaje deja a los conductores sin ninguna alternativa de autopista gratuita” para entrar a Manhattan, a pesar de que existe un peaje para ingresar a la isla desde la inauguración del Túnel Holland en 1927.

Los abogados de la MTA argumentaron que Duffy no tenía derecho a desmantelar sumariamente un programa desarrollado en colaboración con el gobierno federal, y finalmente aprobado durante la presidencia de Joe Biden.

Al principio del caso, varios abogados federales parecieron coincidir en un memorando privado que terminó publicado erróneamente en el expediente público del caso. “Existe un riesgo considerable de litigio al defender la decisión [del Secretario del Departamento de Transporte de EE. UU., Sean Duffy] del 19 de febrero de 2025 [de intentar revocar la autorización de la tarifa de congestión] contra las alegaciones [de la MTA]… de que la decisión era contraria a la ley, pretextual, procesalmente arbitraria y caprichosa, y violaba el debido proceso”, escribieron tres de los fiscales federales adjuntos encargados de hacer precisamente eso.

“…es improbable que el juez Liman u otros tribunales de revisión acepten el argumento de que [la tarifa de congestión] no era un programa piloto de ‘tarificación de valor’ autorizado por ley según [la ley pertinente]”, continuaba su memorando. El Departamento de Justicia (DOJ) posteriormente expulsó a esos fiscales del caso.

“Lo hemos dicho desde el principio, y la decisión clara y detallada del juez Liman no deja lugar a dudas: la tarifa de congestión es legal. Llegó para quedarse. Y funciona”, declaró hoy el presidente de la MTA, Janno Lieber.

“El tráfico ha disminuido, los negocios han mejorado y estamos realizando inversiones cruciales en un sistema de transporte que transporta a millones de personas a diario”, añadió Lieber. “Hoy, una vez más, el secretario Duffy fracasó y Nueva York está ganando”.

14 meses en funcionamiento y años de polémica

Las cámaras para el cobro de peaje en NYC fueron instaladas desde enero de 2024, con miras a activarlo el 30 de junio de ese año a un costo de $15 dólares diarios. Pero a última hora la gobernadora lo detuvo: “Después de una cuidadosa consideración, he llegado a la difícil decisión de que implementar el sistema de congestión planificado corre el riesgo de tener demasiadas consecuencias no deseadas para los neoyorquinos en este momento”, dijo Hochul entonces.

Cinco meses después, a fines de noviembre de 2024 el peaje recibió autorización federal del gobierno de Biden cuando la MTA, los funcionarios de transporte estatales y locales y la Administración Federal de Carreteras (FHWA) firmaron el documento final necesario para comenzar legalmente a aplicarlo.

Así, el peaje de congestión para aliviar el tráfico automotor en Manhattan finalmente comenzó a cobrarse hace 14 meses, el 5 de enero de 2025, bajo la amenaza de Trump de suspenderlo apenas llegara al poder unos días después. Desde ese día se han cobrado $9 dólares diarios a la mayoría de los autos que ingresan al distrito comercial central de Manhattan desde la calle 60 hasta el extremo sur de la isla.

Al regresar a la Casa Blanca, en el contexto de su deseo de suspender el peaje, Trump publicó el 19 de febrero de 2025 una foto suya coronado como un monarca, escribiendo“¡El peaje por congestión ha muerto! Manhattan, y toda Nueva York, están salvadas. ¡Larga vida al rey!”, en la cuenta oficial de la Casa Blanca en Twitter/X.

El polémico peaje ya había sobrevivido a varios desafíos legales antes y después de su implementación. En enero de 2026 Hochul, junto al nuevo alcalde Zohran Mamdani, celebró el 1er cumpleaños de la Tarifa de congestión (CBDTP, Central Business District Tolling Program), resumiendo que había representado 27 millones de vehículos menos circulando por Manhattan (una reducción de 11% en el tráfico), menos emisiones contaminantes y $550 millones de dólares en ingresos netos ($50 millones más de lo que se había estimado inicialmente), lo que ayudaría a la MTA a continuar con proyectos de mejora del transporte público.

El objetivo del CBDTP es reducir la congestión vehicular y mejorar el transporte público, principalmente en los cinco distritos, pero el cobro afecta a conductores más allá de la ciudad y el estado: se calcula que diariamente de las más de 20 millones de personas que viven en el área triestatal, 1.3 millones se movilizan hacia el Bajo Manhattan en unos 700,000 autos, taxis y camiones. Quienes se oponen al peaje dicen que discrimina a ciertas comunidades, además de que sube los costos de vida ya de por sí altos en la región y en la ciudad más cara del país.

Expertos legales y de transporte predijeron que no sería fácil bloquear un programa de congestión que ya estaría en funcionamiento, pero que Trump podría tratar de retractarse de la aprobación federal o amenazar con retener fondos para la ciudad de Nueva York, medidas que conducirían a largas batallas en los tribunales.

“Cinco años después de que la legislatura promulgó la ley del estado Nueva York sobre la fijación de precios por congestión, y con 4,000 páginas de análisis, cientos de audiencias y reuniones de divulgación a nuestras espaldas, los neoyorquinos están preparados para los beneficios: menos tráfico, aire más limpio, calles más seguras y mejor tránsito”, alabó en abril de 2024 el presidente y director ejecutivo de la MTA, Janno Lieber. Luego de tantas polémicas, nadie ha logrado frenar el peaje, que este 5 de marzo cumplirá 14 meses activo.