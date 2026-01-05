Gobernadora Hochul celebra $550 millones del primer aniversario del peaje por congestión y da parte positivo

El impuesto de congestión, la tarifa extra que comenzaron a pagar en enero del 2025 los vehículos que circulan abajo de la calle 59 en Manhattan, criticada por muchos, como el presidente Trump y defendida por el gobierno estatal, cumplió ya su primer aniversario, y el parte es muy positivo.

Así lo aseguró este lunes la gobernadora Kathy Hochul, quien con bombos y platillos celebró que el nuevo peaje por congestión, no solo representa 27 millones de vehículos menos circulando por Manhattan y una reducción del 11% en el tráfico sino además menos emisiones contaminantes y $550 millones de dólares en ingresos netos, lo que ayuda a la MTA a continuar con proyectos de mejora del transporte con $15,000 mil millones de dólares.

“Los resultados están a la vista y está claro que en solo un año, el peaje por congestión ha sido un éxito sin precedentes en Nueva York. En todos los aspectos, este programa ha cumplido o superado las expectativas: el tráfico y los trancones se han reducido considerablemente, la gente se desplaza más rápido, la calidad del aire ha mejorado, las calles son más seguras y nuestra economía es más sólida”, comentó la mandataria estatal.

“Los neoyorquinos se benefician a diario del impuesto por congestión, y por eso hemos luchado para impedir cualquier intento ilegal del gobierno federal de poner fin a este programa”, agregó Hochul. “Y aún hay más beneficios por venir: $15,000 millones de dólares en mejoras del transporte público, con importantes proyectos ya en marcha, que mejorarán los desplazamientos de millones de neoyorquinos”

Durante la presentación de los datos, la gobernadora compartió tribuna con el alcalde Zohran Mamdani, quien también defendió el peaje y aseguró que seguirá contribuyendo para mejorar a la Gran Manzana.

“Al conmemorar el primer aniversario de la entrada en vigor del peaje por congestión, sus beneficios son más evidentes que nunca. Los accidentes de tráfico y las quejas por ruido están disminuyendo, mientras que la financiación para la MTA y la calidad del aire están aumentando”, dijo el mandatario local. “Los neoyorquinos trabajadores merecen menos congestión, un sistema de transporte público bien financiado y un lugar más seguro y tranquilo para vivir, y me enorgullece ver que el peaje por congestión cumple con esa promesa”.

Janno Lieber, presidente de la MTA confirmó que los dineros recaudados por el impuesto de congestión han tenido un impacto visible en el sistema de transporte.

“La experiencia del peaje por congestión demuestra lo que la nueva MTA puede lograr trabajando con nuestros socios estatales y municipales. El resultado es una ejecución impecable y hay beneficios sin precedentes para todos los neoyorquinos”, dijo el funcionario.

La Gobernación de Nueva York aseguró que desde que el peaje comenzó a cobrarse el 5 de enero del años pasado, se ha logrado que cada día haya 73.000 vehículos menos circulando al sur de Manhattan, mejoras de velocidad, en promedio del 23 % durante la hora pico de la mañana y mejor circulación en sitios de tráfico amplicon como el Puente de Brooklyn, el Túnel Holland, el Hugh L. Carey, el Lincoln, el

Puente de Manhattan, el Queensboro y el Williamsburg, entre otros.

Eric Goldstein, director de Medio Ambiente del Consejo de Defensa de los Recursos Naturales (NRDC) destacó que los logros alcanzados con la implementación de la estrategia de transporte ha sido histórica.

“El éxito hasta la fecha del programa de tarificación por congestión de Nueva York no es casualidad. Requirió años de planificación y análisis, participación ciudadana y atención al detalle. Pero en el primer aniversario del programa, los resultados son claros: menor congestión, trayectos más rápidos, menos contaminación y mejoras en la insustituible red de transporte público de la región, que mueve a millones de personas a diario”, dijo el defensor del medio ambiente.