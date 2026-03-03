Qué son los “therians” y por qué están prohibiendo sus encuentros en algunos países

La palabra empezó a circular con fuerza en TikTok, Instagram y foros juveniles. Para muchos padres, docentes y autoridades todavía es un misterio. Pero en Honduras y Guatemala el fenómeno ya pasó del mundo digital a la política pública: ambos países anunciaron restricciones a reuniones vinculadas con los llamados “therians”, argumentando que alteran el orden público y generan conflictos en espacios abiertos.

¿De qué se trata realmente? ¿Es una moda viral? ¿Una identidad? ¿Puede expandirse en Estados Unidos? Veamos qué hay detrás de esta identidad juvenil polémica, que está agitando el debate en Latinoamérica.

Qué significa ser “therian”

El término “therian” proviene de “therianthropy”, una palabra que alude a la idea de identificarse espiritualmente o psicológicamente con un animal no humano. No se trata simplemente de disfrazarse o hacer cosplay.

Quienes se identifican como therians afirman sentir una conexión profunda con un animal específico (lobo, zorro, felino, ave, entre otros) y algunos sostienen que esa identidad forma parte de su esencia interna.

En redes sociales, el fenómeno suele mostrarse mediante el uso de máscaras o accesorios de animales, frecuentemente en reuniones en parques o espacios públicos. No se trata de un “disfraz”, sino de identidad: no es sólo el aspecto, sino que suman conductas que imitan movimientos o comportamientos animales.

Es importante diferenciarlo del movimiento “furry”, que gira más en torno a una comunidad artística y de entretenimiento. En el caso therian, el componente identitario es central.

Por qué Honduras y Guatemala prohibieron sus encuentros

Según lo informado por autoridades locales y medios regionales, los gobiernos de Honduras y Guatemala decidieron impedir reuniones públicas vinculadas a este movimiento tras reportes de incidentes en espacios abiertos.

Los argumentos oficiales mencionan temas muy diversos: desde alteración del orden público y conflictos con vecinos hasta conductas consideradas inapropiadas en parques y “quejas de familias”.

Las autoridades señalaron que no se trata de perseguir identidades individuales, sino de evitar concentraciones que puedan generar disturbios.

El tema abrió un fuerte debate en redes sociales: mientras algunos celebran la decisión como medida preventiva, otros la califican como una forma de estigmatización juvenil.

Las reuniones de Therian están prohibidas en algunos países. Crédito: Imagen creada con IA / Georgina Elustondo | Impremedia

¿Es solo una moda viral o algo más profundo? Qué dicen los psicólogos

Psicólogos y especialistas en adolescencia suelen señalar que las identidades juveniles intensas no son nuevas. Cada generación ha tenido movimientos que preocupan a adultos y autoridades.

Las redes sociales amplifican cualquier fenómeno y lo hacen parecer masivo en cuestión de semanas. TikTok, en particular, ha sido clave en la expansión del término “therian” en América Latina.

Algunos expertos sostienen que puede tratarse de una etapa exploratoria vinculada a identidad y pertenencia. Otros advierten que si las conductas interfieren con la vida social o escolar, podrían requerir acompañamiento profesional.

¿Existen los therians en Estados Unidos?

El fenómeno no es exclusivo de Centroamérica. En Estados Unidos existen comunidades online que se identifican como therians desde hace años. Sin embargo, no se han registrado prohibiciones oficiales similares a las anunciadas en Honduras o Guatemala.

En estados como California, Texas y Florida se han documentado encuentros informales organizados por jóvenes en parques, aunque sin intervención gubernamental generalizada.

En foros y grupos privados, usuarios estadounidenses discuten experiencias personales, identidad y comunidad. Por ahora, el fenómeno en EE.UU. permanece mayormente en el ámbito digital y no ha generado decisiones políticas a nivel estatal.

El debate: libertad individual vs. orden público

La controversia abre una discusión más amplia. ¿Hasta dónde puede el Estado regular reuniones juveniles? ¿Se trata de libertad de expresión? ¿Es una cuestión de convivencia en espacios públicos?

Para algunos sectores, prohibir encuentros podría reforzar la marginalización de jóvenes que ya buscan espacios de pertenencia. Para otros, las autoridades deben actuar cuando hay reportes de alteraciones o conflictos.

Lo cierto es que el fenómeno therian refleja algo más amplio: cómo las nuevas generaciones construyen identidad en la era digital y cómo los gobiernos reaccionan ante dinámicas que se viralizan rápidamente.

Personas con máscaras de lobo y zorro participan en una actividad recreativa en un parque, asociada al movimiento therian. Crédito: Imagen creada con IA / Georgina Elustondo | Impremedia

Más sobre la teriantropía

Lo que comenzó como una identidad compartida en comunidades digitales hoy es tema de discusión política en América Latina y podría convertirse en un nuevo foco de debate cultural en Estados Unidos.

La teriantropía (therianthropy) es una identidad donde personas se reconocen, interna o espiritualmente, como animales no humanos en un cuerpo humano. A diferencia de la licantropía clínica (delirio de transformación física), los therians experimentan esta conexión de forma subjetiva, diferenciándose de los furries.

Es decir: no es una transformación física ni un simple disfraz. Se trata de una autopercepción profunda de ser un animal a nivel espiritual, psicológico o emocional.

El término proviene del griego para “bestia” y “ser humano”. Aunque tiene raíces mitológicas antiguas, las comunidades modernas surgieron en foros en los años 90 y se popularizaron con la Generación Z y Alpha.

A diferencia de los furries, que se enfocan en personajes antropomórficos y disfrutan del arte/disfraces, los therians se identifican con animales reales.

Seguir leyendo:

Descubre cómo tu entorno moldea quién realmente eres

Qué significa soñar con un familiar que ya falleció, según expertos

Estudio revela que la espiritualidad podría reducir el consumo de alcohol y drogas

